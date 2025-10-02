'Picante' Pereyra, la voz del box: el rol en el cuadrilátero, el ida y vuelta con la Locomotora y la vez que cuidó a la Mona Jiménez

Biblioteca, un todo terreno y ahora presentador de box. Daniel 'Picante' Pereyra sigue escribiendo páginas importantes en su carrera y hoy, la vida lo cita cada festival en los cuadriláteros, para presentar a los púgiles de talla o futuras promesas de la provincia. Su paso por Entretiempo , el streaming deportivo de Tiempo de San Juan .

"Solamente falté a un festival de box en los 27 años que llevo presentando", fue su carta de presentación. Daniel o más conocido como 'Picante', recordó cómo fue que se metió en el mundo del cuadrilátero como presentador. "Fue de casualidad, yo estaba empezando con el periodismo deportivo y estaba trabajando en una FM en Santa Lucía; y a un muchacho al que le dieron la concesión del Mocoroa, quería cambiar el estilo del boxeo, porque antes era solo para hombres. Entonces, quería una voz como en los Estados Unidos y música de fondo, porque también era parte de eso", dijo Pereyra.

"Cuando me lo propusieron dije 'vamos, pero nunca lo hice'. Entonces empecé viendo peleas en televisión y pedí que me pasaran lo básico y ahí empecé, no me bajé más", comentó en los micrófonos de Entretiempo.

Captura de pantalla 2025-10-02 195435

Sobre el día que conoció a la Locomotora Oliveras, aseguró: "La conocí en el 2005 en el Luna Park. Yo fui a cubrir la pelea del sanjuanino Mauricio Muñoz para una radio y de fondo se presentaba la Tigresa Acuña. Me la crucé cerca de una sala VIP donde estaban todos los campeones del boxeo como la Hiena Barrios, el Zurdo Vázquez... me acerqué y la entrevisté en vivo. En ese momento le pedí su teléfono y ahí empezamos una amistad".

image

Y como frutilla del postre, el periodista y presentador de box dijo que hay una faceta que muy pocos conocen y es que un día fue guardaespaldas de los cuarteteros del momento, como la Mona Jiménez, Gary, Lia Crucet, Gilda, la 'Bomba' Tucumana... "Yo tenía que andar con ellos en auto. Me decían que a tal hora me esperaban en el hotel y me quedaba una hora en la puerta. Mi trabajo era inspeccionar el local, esperar y cuando me daban el Ok, bajaba con el artista, lo subía y me quedaba al costado del escenario esperando que terminara"... recordó en un viaje al pasado.

