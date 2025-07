El recuerdo de un presentador sanjuanino de box con la Locomotora: "Se me cayeron las lágrimas, no lo podía creer"

La pérdida de la Locomotora Oliveras dejó un vació en el boxeo argentino y su partida también sacudió a San Juan. Es que Daniel "Picante" Pereyra fue uno de los pocos periodistas locales que tuvo el privilegio de entrevistarla y compartir casi 10 entrevistas: "Siempre me respondía el WhatsApp, fue una mujer extraordinaria", comentó a Tiempo de San Juan .

"La conocí en el 2005 en el Luna Park. Yo fui a cubrir la pelea del sanjuanino Mauricio Muñoz para una radio y de fondo se presentaba la Tigresa Acuña. Me la crucé cerca de una sala VIP donde estaban todos los campeones del boxeo como la Hiena Barrios, el Zurdo Vázquez... me acerqué y la entrevisté en vivo. En ese momento le pedí su teléfono y ahí empezamos una amistad de esas que no hacen ruido pero que están", recordó Daniel Pereyra, el presentador sanjuanino de peleas boxísticas.