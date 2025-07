Una mueblería y una veterinaria se unieron a una ONG de San Juan para abrigar perritos callejeros en pleno invierno

Cuchas para perros2

“Se contactaron por la página desde Amoblamientos González y me dijo su dueño que tenía maderas que les habían sobrado y que querían hacer un bien, colaborar”, cuenta Jesica Guardia, referente de la ONG. “Yo tengo 13 animales en mi casa, además de los que están en el hogar. A veces no tenemos dónde ubicarlos porque no tenemos casitas. Con esta ola polar que hubo, no pudimos asistir a todos los animales”, lamentó.