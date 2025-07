Una campeona en la peatonal: el día que "Locomotora" Oliveras sorprendió a San Juan

Apenas aterrizó en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, se dirigió a un café del centro sanjuanino para brindar una entrevista. Allí, con la pasión que la caracterizaba, habló sin filtros con Tiempo de San Juan sobre política, deporte, desigualdades y el detrás de escena del boxeo profesional.

Pero lo más recordado fue lo que ocurrió después. Al llegar a la peatonal, Oliveras protagonizó una exhibición que paralizó el centro. Con guantes en mano, combinó técnica y espectáculo para el deleite de los transeúntes que no podían creer lo que veían: una campeona mundial, peleando al aire entre la gente, compartiendo risas, fotos y puños levantados.

Durante su discurso, no dudó en denunciar la corrupción y el abandono en el boxeo femenino: "Hay escasez de campeonas por la mala gestión dirigencial. Se chorean la plata los promotores, la federación. Yo con el boxeo no me compré ni un auto viejo. Las mujeres llenan estadios, pero se roban la plata. Nos dan dos mangos y se la dejan todos ellos. Me pasó a mí", lanzó con crudeza.

Oliveras no solo fue seis veces campeona del mundo en cinco categorías distintas, igualando nada menos que a Floyd Mayweather, sino que también se enorgullecía de haber ganado la mayoría de sus títulos por nocaut. “Yo los gané por nocaut, él los ganó por puntos”, decía con una sonrisa desafiante.

Video