Baistrocchi en Paren: el armado de Hacemos, la sucesión de Quattropani y la competencia con Orrego

“El Tribunal de Cuentas lo maneja el uñaquismo, o lo trata de manejar. Tampoco le voy a dar tanto mérito a García Nieto. Lo que me hizo fue una cuestión inventada, porque seguimos un camino distinto al de Uñac, de quien él es amigo”, disparó.

Y fue más allá: “Pablo llegó al Tribunal 19 días antes de que se terminara el mandato de Uñac. Nunca debería haber intervenido en mi causa porque los dos somos afiliados al mismo partido. La Ley de Ética Pública lo llama a excusarse”.

Además, denunció favoritismos con otros exfuncionarios uñaquistas: “Las cuentas de Flores las fiscaliza el primo de García Nieto, Martín Fontiveros. En tiempo récord las aprobaron y archivaron. Estamos hablando de 14 millones de dólares en publicidad turística, en el peor año del sector”.

Según Baistrocchi, el proceso de apelación está a punto de cerrarse. “Esto se resuelve mañana. Se cumple un año y la ley dice que deben fallar. Entiendo que se va a aprobar la cuenta y se va a pasar a otra cosa”.

En plena construcción política, Baistrocchi confirmó su participación en las elecciones de octubre: “Nos hemos dado la palabra hace 15 minutos. Está la Coalición Cívica, Hacemos, el Partido Socialista y la agrupación de Facundo Manes, representada por Gustavo Sprei”.

Al ser consultado sobre su interés por la Fiscalía General, vacante tras el fallecimiento de Quattropani, admitió: “Me gustaría anotarme. Pero estoy en contra de que esos cargos sean eternos. En Córdoba, tanto el Tribunal de Cuentas como el Fiscal son elegidos. Eso deberíamos replicar”.

Sobre la Justicia sanjuanina, opinó: “Tiene una gran desaprobación social. Creo que mejoró y que puede mejorar más. Nuestro sistema acusatorio ha sido tomado de modelo en otras provincias. Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica”.

Por otro lado, Baistrocchi fue cauto al hablar del presidente Javier Milei, aunque hizo algunas críticas puntuales: “Desde Hacemos se acompaña la gobernabilidad, pero no a cualquier costa. Milei dice que defiende el superávit, pero no aumenta a los jubilados y baja las retenciones”.

En cuanto a la coparticipación federal, sostuvo: “Es una ley de 1988 que con la reforma del ‘94 debió haberse modificado en dos años. Nunca se repartió el 35% como dice la ley. San Juan recibe una porción aceptable. Cuando fui intendente, nos representaba el 75% de los ingresos. Hay que estudiarla, pero no me animaría a tocarla ahora”.

Después, consultado sobre el gobernador Marcelo Orrego, el exintendente afirmó: “Es el referente más importante de su partido. Entiendo que la discusión es si se elige al representante de Cristina, de Milei o del Gobernador. Nosotros entendemos que ni el presidente que tenemos ni el kirchnerismo han dado soluciones. Capaz competimos con Orrego. Me gustaría debatir con su candidato, pero no me vas a encontrar en una dialéctica agresiva”.

Además, sorprendió al destacar el perfil de la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Me parece una mujer seria. No conozco mucho, pero me parece razonable. Está bajo hostigamiento permanente. Su padre fue veterano de Malvinas. Le pedían que no bajara a sesionar y eso no se puede”.