Rodríguez, en Paren: el rol de intendenta, la razón del cambio de imagen y el candidato para las legislativas

En un contexto económico adverso marcado por el "no hay plata" del presidente Javier Milei, sostuvo que las soluciones ahora surgen del mismo municipio: “Estábamos acostumbrados a tocar puertas para resolver rápido. Pero hoy es con recursos propios. No me gasto en ir a Buenos Aires a gestionar. Sería gastar recursos municipales para no tener una respuesta. No espero nada”.

Rodríguez asumió en diciembre de 2023, y aclaró que gran parte del equipo municipal provino de la gestión de Gramajo: “Cuando asumí, todo el equipo era de Fabián. No he sumado casi nadie, quizá un par. Pero somos todos los que trabajamos en la Municipalidad. Yo vengo de ese equipo”.

A pesar de compartir el origen político, remarcó su impronta como jefa comunal: “Soy muy exigente, bastante. Más que confianza, pido compromiso y resultados”.

image

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue su decisión de eliminar el “de Gramajo” en la firma de los avisos institucionales: “Daniela Rodríguez es mi nombre. Así dice el DNI. Las mujeres vamos creciendo, ganando espacio. El 'de' está a contraposición. Los varones tampoco lo usan. Antes fue una herramienta comunicacional. Ahora cambié porque somos autónomas e independientes”.

Fiel a su estilo, la intendenta chimbera reivindicó sus raíces en el peronismo: “Mi abuelo Orlando fue diputado durante el gobierno de Jorge Escobar. Crecí doblando votos, con reuniones políticas en la casa de mi abuelo, con mi tía médica llevando canastas de remedios a los barrios”. Sobre el presente del movimiento, señaló: “Me identifico con el verdadero significado de la palabra peronismo. Amaría tener un Estado presente, de verdadera justicia social”.

Rodríguez también habló sobre la falta de un bloque de intendentes del justicialismo. “Estoy fuera de esa discusión. Me siento una par, una compañera de los intendentes porque nos une la misma realidad. A mí nadie me ayuda. Estamos juntos”. Y agregó, en un tono crítico pero sin confrontar: “Nunca estuve en un grupo de WhatsApp. No me afectó. ¿Cómo voy a faltar a una reunión a la que no fui invitada?"

En ese sentido, destacó que uno de los puntos divisorios en la relación con sus colegas intendentes fue la elección de Gramajo en el 2023 de acompañar la fórmula a la Gobernación de José Luis Gioja. "Hay una realidad: hubo un antes y un después de la decisión de Fabián de ser candidato a vicegobernador”, señaló. Además, agregó que fue un error político entregarle tanta atención a la interna. “Creo que la pelea fue entre Uñac y Gioja. ¿Qué quedó de eso? Un sabor amargo. Reuníamos dos fuerzas poderosas. Creo que hubiésemos ganado la elección”, marcó.

Finalmente, respecto a las elecciones 2025, la intendenta fue categórica: su candidato es Gramajo. “A mí me gustaría que el candidato fuera Fabián. Si no fuese, habría que conversarlo”. También valoró la figura de Cristian Andino, aunque aclaró que no significa lo mismo que el exgobernador Gioja, al menos en su consideración: “No es lo mismo. Compartí más con José Luis Gioja”.

¿Doble comando en la Legislatura?

Rodríguez dejó entrever que, si bien ocupa el cargo de intendenta, hay decisiones políticas que aún se toman fuera del despacho principal del municipio. “El diputado le consulta a Fabián. A veces me consulta, otras veces no”, dijo en referencia a Gabriel Sánchez, legislador departamental de Chimbas. “Estoy muy metida con el tema del departamento. Es todo el tiempo administrar problemas”, explicó.