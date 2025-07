La historia de los caños del acueducto Gran Tulum y la sombra del primo de Uñac

Hasta hace poco desconocido en la escena pública, el nombre del empresario Gustavo Monti volvió a cobrar protagonismo como un eslabón no oficial de la cadena de hechos y personajes involucrados en la licitación del acueducto Gran Tulum, una obra pensada para el San Juan del millón de habitantes y que le significó a la provincia un endeudamiento por 100 millones de dólares con Kuwait. Monti es un empresario pocitano, primo del dos veces gobernador Sergio Uñac, propietario de PVC San Juan SRL y de radio La Voz. Su nombre estuvo vinculado recientemente con dos juicios por injurias a los periodistas Antonio Canales y Osvaldo “Pájaro” Benmuyal, ambos rechazados en primera instancia por la Justicia y apelados. A dichas causas judiciales se le sumó más exposición cuando el orreguismo presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informe sobre los caños del acueducto Gran Tulum, los cuales fueron provistos por la empresa internacional Krah, cuya representación en San Juan varias fuentes adjudican en manos de Monti. La obra del acueducto demanda el pago de compromisos financieros a pesar de que aún no se certifica que los caños comprados sean 100% aptos. Por primera vez relatado, cómo llegó el préstamo kuwaití que financió parte del acueducto, las dos licitaciones de caños plásticos que ganó Krah, el trabajo dentro de la planta en el Parque Industrial de Albardón y su presencia frecuente allí.

Para comprender el origen de la generosidad de Kuwait hacia Argentina, es necesario remontarse a los inicios de la década del ’90. En medio de la Guerra del Golfo Pérsico, entre 1990 y 1991, el entonces presidente Carlos Menem decidió que Argentina participara activamente en el conflicto, enviando tropas para sumarse al bloqueo militar contra Irak. El anuncio de esta medida —inusual en la política exterior del país— fue realizado por el canciller Domingo Felipe Cavallo, y colocó a Argentina en una posición inédita: fue el primer país latinoamericano en sumarse al operativo, en respuesta directa a una solicitud de ayuda por parte de Kuwait. Como retribución, dos décadas después decidieron crear un fondo crediticio para financiar obras en el país.

En diciembre del 2013 se supo que los árabes aprobaban el préstamo para el acueducto Gran Tulum, pero el camino para el envío de fondos incluyó acordar la letra chica del contrato final. Los kuwaitíes intentaban que el préstamo en caso de incumplimiento quedara bajo jurisdicción judicial de Nueva York o Londres. El pedido fue rechazado tanto por el gobernador Gioja como por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Para revertir la situación, el ministro Strada fue acompañado por el ministro de Economía de la Nación de aquellos años, Axel Kicillof, a una reunión con las autoridades kuwaitíes para discutir la jurisdicción legal. Finalmente acordaron someterse, en caso de falta de pago, a un tribunal tripartito, donde un juez lo pone Argentina, el otro Kuwait, y el tercero la Corte Internacional de La Haya. Fue gracias a este acuerdo que San Juan consiguió que Nación fuera garante del crédito, firma que quedó registrada el 21 de noviembre del 2014.

La primera licitación para el acueducto Gran Tulum fue en marzo del 2015, durante el gobierno de Gioja. Fue por 382 millones de pesos para la provisión de cañerías y piezas especiales de acero inoxidable para el acueducto principal y el acueducto Sur-01. En esa primera instancia, ganó Industrias Jaime (que hizo las piezas de acero) y Krah, que arrancó haciendo 13 kilómetros de tubería. En ese momento, la firma alemana no tenía sede en San Juan.

En mayo del 2017, ya en el gobierno de Sergio Uñac, se lanzó la segunda licitación para continuar con la obra, una operación financiera mucho más jugosa. Se trató de 50 kilómetros de caños y el inicio de la obra civil. El presupuesto oficial superó por poco los 1.320 millones de pesos. Una parte importante de los fondos provinieron del crédito kuwaití de 100 millones de dólares y otra, de Recursos Hídricos de la Nación. La ejecución civil quedó a cargo de la UTE Benito Roggio e Hijos SA (51%), Mapal SACIA (34%) y Sigma SA (15%). Krah se quedó con la licitación de las tuberías y en ese punto, arrancó una nueva historia para la compañía en la provincia.

La instalación de la firma Krah en San Juan tuvo varias vueltas hasta que finalmente consiguió lugar en el Parque Industrial de Albardón. Krah es una empresa alemana que se destaca por la fabricación de tuberías, su sede matriz en el país está en Moreno, Buenos Aires. Tras ganar la licitación del acueducto Gran Tulum, los cálculos determinaron que enviar los caños a San Juan iba a significar un costo altísimo en fletes por lo que se decidió instalar una plata acá. Según las fuentes, primero pensaron en el Parque Industrial de Chimbas, un predio con todas las comodidades. Hubo visitas a la parcela disponible y las autoridades del departamento –Fabián Gramajo intendente- veían con esperanza que Krah abriera sus puertas allí ya que implicaba contratación de mano de obra chimbera. Pero todo terminó por desvanecerse. Las versiones indican que fue un problema de logística -relativo al transporte- lo que terminó descartando a Chimbas.

Rápido de reflejos, Juan Carlos Abarca –por entonces diputado pero mandamás departamental desde hace dos décadas- ofreció un predio en el Parque Industrial de Albardón. Todo le cerró a Krah, que decidió armar su nave allí. Y también a las autoridades gubernamentales, de buenas migas con Abarca. En diciembre del 2018 la estructura tomó forma y en marzo del 2019 Sergio Uñac inauguró la flamante fábrica, que demandó la contratación de 10 trabajadores en un principio. Fue justamente en el 2019 cuando se aprobó en Diputados una readecuación presupuestaria por los desfasajes propios del dólar.

El 5 de septiembre del 2019, en la novena sesión del período ordinario los legisladores aprobaron la ampliación del financiamiento para el acueducto Gran Tulum por más de 800 millones de pesos. Según detalla la gacetilla oficial, "la Provincia y la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la ex Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda firmaron el 19 de junio de 2017, un convenio de Cooperación y Financiamiento por la suma de pesos mil ciento setenta millones cuarenta y seis mil doscientos treinta y tres con 51/100 ($ 1.170.046.233,51) y la Provincia procedió a realizar las tramitaciones administrativas pertinentes y adjudicó la obra por la suma de pesos mil novecientos noventa y ocho millones ochenta y dos con 19/100 ($1.998.000.082,19), sujeto a la disponibilidad de fondos que integran el Fondo Hídrico de Infraestructura. En virtud que el monto de adjudicación de la obra es superior al monto del Convenio de Cooperación y Financiamiento de fecha 19 de junio de 2017, la Provincia solicitó a la Secretaría, la ampliación del financiamiento por aquella diferencia que asciende a la suma de pesos ochocientos veintisiete millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho con 68/100 ($827.953.848,68)". El mensaje del Ejecutivo fue aprobado sin contratiempos.

Gustavo Mastelono es el director general de Krah Latinoamérica. La autoridad empresarial estuvo en el corte de cintas de la planta sanjuanina, el 13 de marzo del 2019, acto en el que participaron las máximas autoridades provinciales y todo el arco industrial local. En este punto es donde aparece la sombra de Gustavo Monti, quien es amigo en Facebook de Mastelono hasta la actualidad. Oficialmente Monti no tiene un rol en Krah San Juan, pero varias fuentes relacionadas al proyecto en ese momento confirmaron a Tiempo de San Juan que su presencia era frecuente en las instalaciones.

“Cuando Mastelono venía a la planta de Albardón, que lo hacía frecuentemente, estaba con Monti. Nunca nos dijeron qué hacía Monti en la empresa, pero una vez nos ofreció a los trabajadores que si queríamos sacar una moto en un local que tenía en España y Pedro de Valdivia, que podíamos hacerlo y nos lo descontaban del sueldo directamente. Todos sabíamos que tenía algo que ver con la firma, pero nunca nos comunicaron oficialmente su papel”, detalló una fuente interna de Krah. Dijo que les pagaban un buen sueldo pero que incumplían con el monto de las horas extras nocturnas, lo que reclamaron ante el sindicato de los Plásticos, cuyo secretario general era –y es- Rolando Manzanelli. “Del gremio iba a la empresa Richard Murua, que nos decía que iban a hacer algo, pero Manzanelli no iba nunca”, apuntó la fuente. Cabe recordar que Manzanelli fue candidato a senador en el 2017 del Frente de Todos, lista encabezada por Rubén Uñac y Cristina López de Abarca, ambos electos.

Monti es dueño de PVC San Juan SRL, pero su nombre no forma parte oficialmente del organigrama de Krah o al menos no trascendió públicamente que tuviera un papel en dicha firma alemana. El primero que conectó el nombre de Monti con las tuberías del acueducto Gran Tulum fue el abogado –y ex diputado nacional del PRO- Eduardo Cáceres en enero del 2023, cuando publicó un video en sus redes sociales. “Acá estoy a la altura de la planta de Loma Negra, donde se encuentran un montón de caños que han sido sacados luego de ponerlos en la construcción del acueducto Gran San Juan. Una obra importantísima para el futuro de los sanjuaninos, en donde se han invertido muchísimos millones de dólares para la compra de estos caños. Me gustaría saber cómo sanjuanino. ya que no tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública. a quién se le compraron estos caños, si fueron sacados por qué fueron sacados, cómo se compraron de nuevo, si hubo una nueva licitación, si se hizo cargo la empresa que puso los caños. Quisiéramos saber los sanjuaninos, señor gobernador –Uñac-, si su primo Gustavo Monti tiene algo que ver con la venta de estos caños, respóndale a los sanjuaninos por cualquier medio”, expuso en un video que posteó en sus cuentas de Facebook, Instagram y Tiktok.

Ese interrogante que se hizo Cáceres en el video no obtuvo respuesta del gobierno de Uñac en el 2023 –ni al día de la fecha como tampoco de Monti- y la pregunta quedó en la nada. Este año el tema de las cañerías del acueducto Gran Tulum volvió a resurgir. El bloque de diputados orreguistas presentó un pedido de informe en la Cámara para conocer el financiamiento, los proveedores y si el nombre de Monti forma parte de alguno de los eslabones de la obra. El 30 de junio del 2025 se aprobó en el recinto la iniciativa con los votos del peronismo incluidos.

Quien profundizó sobre el tema y focalizó la mirada en el rol del primo del ex gobernador Uñac fue la diputada de Cambia San Juan Rita Lascano, quien en la radio Estación Claridad señaló: “Se busca conocer no solo los proveedores principales, sino también el rol de posibles intermediarios en las contrataciones, especialmente aquellos que hayan generado sospechas, por ejemplo, Gustavo Monti, primo de Sergio Uñac. Ya que ha sido vox populi y queremos chequear, queremos verificar eso y queremos que haya documentación que acredite esto. Ya que se trata de compras millonarias en dólares con fondos públicos, por lo que es fundamental garantizar transparencia y evitar cualquier daño al patrimonio del Estado”.

Sobre la licitación que ganó Krah, una fuente en estricto off contó que, a diferencia de otras adjudicaciones de tuberías, por las que se paga por caño, en este caso se decidió pagar por peso. No hay fuentes oficiales que confirmen este punto crucial del proceso licitatorio, que impacta de lleno en la estructura final de costos. Es que a pesar de que se asignaron fondos millonarios para terminar con el acueducto Gran Tulum, la obra no terminó de construirse y las tuberías están en proceso de verificación.

Las fuentes de la empresa que hablaron con Tiempo de San Juan reportaron datos sobre los caños instalados en el acueducto e hicieron una diferenciación. Según afirmaron, en la primera licitación las tuberías llegaron desde Buenos Aires, aseguraron que estaban “mal fabricadas” y que “no cumplían con las normas”. Indicaron que cuando les hicieron las pruebas de aire, explotaron en los ensambles. Las tuberías de la segunda licitación se fabricaron en la planta de San Juan, en su gran mayoría fueron caños de 1300 mm de ancho y 6 metros de largo, con PVC granulado que venía de India y Afganistán. Inspectores de OSSE estaban a cargo de las certificaciones a las tuberías, que se fabricaban por primera vez en la provincia.

“En la empresa no se hizo ninguna prueba, esos caños estaban listos para que se ensamblaran la campana con la espiga con un sistema de electrofusión. Se mandaron a la obra, pero los devolvieron porque la campana no encajaba con la espiga. Hubo un problema de almacenamiento también, los guardaron mal. Para no desperdiciar los caños, se le cortó la parte de la campana, donde estaba la resistencia de alambre que permite la unión por electrofusión. El material de las campanas se mandó a una recuperadora de Pocito, donde se granuló para volver a usar el material, con el que hicimos las nuevas tuberías que se soldaron plástico con plástico después”, detalló la fuente. Si las tuberías se vendieron por peso, surge un interrogante que aún no tiene respuesta: ¿la Provincia volvió a pagar los caños que se fabricaron con el material recuperado de la primera tanda cuya campana y espiga no encajaban?

Se desconoce si hay un documento que haya dejado constancia, pero según dijo otro trabajador consultado, hubo una reunión en la planta albardonera de Krah con las autoridades de OSSE luego de que las campanas con las espigas no encajaran. Describió el momento como un encuentro acalorado, en el que participaron además de los funcionarios de OSSE el jefe de Krah San Juan, Marcelo Calmet y el jefe de planta, Marcos Ariza. La fuente también ubicó allí a Monti. Qué pasó entre esas cuatro paredes si se dio el encuentro, será un misterio que solo podrían develar quienes son situados en esa escena.

Por primera vez hubo datos oficiales sobre la relación del Estado con la empresa PVC San Juan SRL, propiedad de Monti, en la sentencia del juicio por injurias que el empresario inició contra el periodista Benmuyal. Los datos que trascendieron fueron sobre los contratos con el Estado que consiguió PVC San Juan SRL desde el 2004 en adelante. La información forma parte del material probatorio presentado por la defensa de Benmuyal, encabezada por Marcelo Arancibia, en la que se exponen contratos con seis municipalidades y con la Provincia.

En la sentencia consta que Arancibia presentó la respuesta de seis municipios de San Juan, desde los cuales informaron la relación contractual que mantuvieron con la empresa PVC San Juan SRL en distintos períodos de tiempo desde el 2004 en adelante. En todos, los intendentes al frente reportaban al uñaquismo. El detalle del material probatorio que figura en la sentencia involucra a la administración de Pocito, Chimbas, Ullum, Rawson, Sarmiento y Calingasta y es el siguiente:

-“Informe de Municipalidad de Pocito, solicitado que informe si durante los últimos 20 años el Sr. Gustavo Monti y/o la empresa PVC SAN JUAN S.R.L"... poniendo a disposición las contrataciones formalizadas entre el Sr. GUSTAVO HORACIO MONTI D.N.I. N° 20.131.889 y la Municipalidad de Pocito; y PVC SAN JUAN S.R.L. y la Municipalidad de Pocito, durante el año 2010 y 2012 a 2015, adjuntando Estado de Cuentas de Proveedores expedido por Contaduría Municipal, de donde surgen Números de expedientes, órdenes de pago e importes recibidos, en 06 fs. útiles". Se adjunta Estado de Cuenta de Proveedores, desde fecha 01/01/2012 hasta fecha 05/09/2024, del que surge como "proveedor" de la Municipalidad la empresa PVC SAN JUAN S.R.L.”. Durante el 2010 Sergio Uñac era el intendente de Pocito, después asumió Fabián Aballay, quien permaneció en el cargo desde diciembre del 2011 hasta fines del 2019.

- “Municipalidad de Chimbas, solicitado que informe si durante los últimos 20 años el Sr. Gustavo Monti y/o la empresa PVC SAN JUAN S.R.L, respondió que: según la Dirección de Compras de la Municipalidad de Chimbas, se informa que conforme el sistema informático SIGMI MODULO COMPRAS que "... desde el año 2015 hasta la actualidad, período que nuestro sistema permite, el Señor Gustavo Horacio Monti no se encuentra registrado en la base de datos como socio, ni representante y/o intermediario de empresa unipersonal y otra forma jurídica bajo ninguna modalidad de contratación. Que la empresa PVC SAN JUAN S.R. L. proveyó al Estado Municipal por una sola compra, resultando adjudicataria en Expte. N° 3322/AM/2021, por un importe de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($2.250.000,00), bajo la modalidad de compra directa". En el 2021 Fabián Gramajo era el intendente de Chimbas.

- “Se deja constancia de contestación de oficio de la Municipalidad de Ullum, del que surge conforme al link que, según lo informado por Contaduría Municipal y Tesorería, que la empresa PVC SAN JUAN desde año 2005 a 2014 tuvo a su cargo la realización de obras en el ejido del municipio”. Durante los períodos mencionados Jorge Agapito Gil y Daniel Albarracín fueron los intendentes a cargo.

- “Se deja constancia de contestación de oficio de la Municipalidad de Rawson, del que surge conforme al link que, según lo informado por Contaduría Municipal, en detallado informe surge que el Sr. Gustavo Monti no fue contratado por la Municipalidad, pero si la empresa PVC SAN JUAN fue proveedora del municipio en años 2004, 2013 y 2024”. Fueron intendentes en dichos períodos Mauricio Ibarra, Juan Carlos Gioja y Carlos Munisaga.

- “Municipalidad de Sarmiento, solicitado que informe si durante los últimos 20 años el Sr. Gustavo Monti y/o la empresa PVC SAN JUAN S.R.L. han sido proveedores de la Municipalidad y/o ganado licitaciones, es respondido que la "razón social PVC SAN JUAN S.R.L. desde el 29/09/2004 hasta el 03/05/2023" fue contratada como proveedor del municipio, según informe del registro informático el área de Tesorería del municipio, adjuntándose "estado de cuenta de proveedores". Desde el 2004 en adelante pasaron por el sillón municipal Mauricio Cendón, Alberto Hensel y Mario “Cacho” Martín.

- “Municipalidad de Calingasta, solicitado que informe si durante los últimos 20 años Sr. Gustavo Monti y/o la empresa PVC SAN JUAN S.R.L., es respondido que "el Sr. Gustavo Horacio Monti figura como apoderado de la empresa PVC SAN JUAN S.R.L. con la que el 30/07/2018 la Municipalidad de Calingasta firmó un contrato de obra denominada CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS SOCIALES- BARRIO ALTO VERDE. CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOTE HOGAR Y LA MUNICIPALIDAD DE CALINGASTA, que por falta de financiamiento provincial dicha obra quedó inconclusa". En el 2018 era intendente Jorge Castañeda.

En la sentencia se adjunta como prueba la contestación de la Tesorería General de la Provincia de San Juan sobre los contratos del Estado Provincial mantenidos con la empresa PVC San Juan SRL, que figura como proveedora del Estado con 62 comprobantes de pago en concepto de servicios prestados. Al respecto, el material probatorio de Arancibia indica que, según las constancias de pago, Monti recibió tres pagos desde el 2009 al 2016 y PVC San Juan SRL 62 pagos que van desde el 2005 al 9 de mayo del 2022.

En el fallo del juez Héctor Rollán, el abogado Arancibia también incluyó material probatorio que sugiere enriquecimiento ilícito de Monti Presentó en Tribunales como pruebas del aumento del patrimonio de Monti y PVC SAN JUAN SRL entre 2009 y 2022, la adquisición de 10 automóviles a nombre del primo de Uñac y 14 a nombre de la empresa, así como propiedades inmuebles. También dio cuenta de 30 movimientos migratorios de Monti entre 2010 y 2023.

El pedido de informe presentado por los diputados de Cambia San Juan y aprobado por unanimidad solicita respuestas al Ejecutivo sobre los fundamentos contractuales, técnicos y financieros que motivaron la paralización de la obra; la modalidad de contratación con la que se adquirieron los caños y piezas especiales; requiriendo explicaciones y fundamentos sobre la aptitud técnica de los mismos. Por último, se solicita información para individualizar a contratistas y subcontratistas, lo que permitirá, según dijo la diputada Lascano, dilucidar si Monti tuvo un rol en esta cadena de hechos y nombres.