Un funcionario de la Capital suena como alternativa para la conducción de Sportivo Desamparados

Mientras tanto, el proceso electoral arrancó de facto porque ya se terminó el mandato del presidente Augusto Pérez Garro y también finalizó la prórroga que autorizó la Inspección de Personaría Jurídica. No hay una fecha definida, pero sí están anotados los candidatos. Pérez Garro irá por la reelección. Enfrente tendrá al expresidente Raúl Sánchez y al dirigente del Partido Bloquista, Nélson López, quien supo ser aspirante a la intendencia de Albardón en el 2023 y es hermano de la diputada Marisa López, exministra de Hacienda de Sergio Uñac. Además, es Secretario del Primer Juzgado de Faltas.

Son tres figuras que están en la línea de largada y podría sumarse el funcionario de Susana Laciar. El radical Sassul actualmente gestiona lo que en algún momento fue el Estacionamiento Controlado, que ahora tiene un sistema similar con una app distinta y con un nombre renovado. El dirigente es psicólogo, expresidente de la Juventud Radical y excandidato a intendente de la Capital. Todavía no dio el OK a la oficialización del armado, pero es un rumor intenso. "Es vox populi que tiene ganas", dijeron fuentes en off.

En caso de prosperar con la presentación de una lista, Sassul podría tener el acompañamiento de un grupo de exjugadores, encabezados por Silvio Prieto. No obstante, no es algo seguro. El candidato López también aspira a contener a ese conjunto de "exglorias" del club y que pueden desbalancear la elección desde el punto de vista sentimental.