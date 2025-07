Cómo está el barrio que construyó el primo de Uñac en Calingasta: casas sin terminar y dos versiones del abandono

En el 2010, Gustavo Monti ya era un hombre conocido dentro del círculo de la política tanto por su actividad como empresario en la firma PVC San Juan SRL como por ser el primo del actual senador Sergio Uñac; pero su nombre trascendió a la esfera pública el año pasado cuando inició acciones legales por injurias contra los periodistas Antonio Canales y Osvaldo Benmuyal. A las causas judiciales, que terminó perdiendo en primera instancia, se le sumó más exposición cuando el orreguismo presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informe sobre los caños del Acueducto Gran Tulum, los cuales fueron provistos por una empresa internacional cuya representación en San Juan habría estado en manos de Monti. Si bien PVC San Juan es más conocida por su trabajo en obras de agua y cloacas, también ganó la licitación para la construcción de 22 viviendas con materiales no convencionales en Villa Calingasta en el 2018 según consta en documentación oficial. Tiempo de San Juan estuvo en el lugar: no hay ninguna casa terminada de las 14 que arrancaron a edificarse a pesar de que las fuentes indican que se pagó –cuánto y cómo, no hay certeza-. Hay dos versiones que explican por qué en el barrio conjunto Alto Verde las obras siguen en veremos.