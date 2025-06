Las impactantes revelaciones sobre contrataciones estatales de la empresa del primo de Uñac

De la sentencia a la demanda judicial iniciada por el empresario Gustavo Monti contra el periodista Osvaldo Benmuyal por calumnias e injurias se desprendieron impactantes revelaciones. Los datos que trascendieron son sobre los contratos con el Estado que habría conseguido la empresa PVC San Juan SRL, propiedad de Monti -primo hermano del ex gobernador Sergio Uñac-, desde el 2004 en adelante. La información forma parte del material probatorio presentado por la defensa de Benmuyal, encabezada por Marcelo Arancibia, en la que se exponen contratos con seis municipalidades y con la Provincia.

La causa judicial iniciada por Monti tiene como foco un comentario del periodista radial en Estación Claridad, en el que habló sobre las licitaciones que el contratista de obra pública habría ganado gracias a la vinculación familiar con el ex primer mandatario sanjuanino. Para el juez Héctor Rollán no hubo real malicia y el caso fue descartado. Aunque los periodistas no deben acreditar ante la Justicia que sus opiniones se sustentan en datos confirmados –por el derecho a la libertad de expresión-, Arancibia presentó elementos probatorios, que de acuerdo a su criterio, le dieron soporte a lo dicho por Benmuyal en el programa “Con alma y vida”.