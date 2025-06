Revés judicial para el primo empresario de Uñac: rechazaron el juicio por injurias que le hizo al "Pájaro" Benmuyal

El juez Héctor Rollán desestimó la demanda por daños y perjuicios iniciada por el primo del ex gobernador Sergio Uñac, el empresario Gustavo Monti contra el periodista Osvaldo "Pájaro" Benmuyal, propietario de la radio Estación Claridad. Monti inició la demanda en noviembre del 2023 por injurias y calumnias y le exigía a Benmuyal el pago de $6.000.000 en retribución por el daño sufrido. La causa se relaciona con un comentario del comunicador durante el programa "Con alma y vida". En dicha emisión habló sobre las licitaciones que el contratista de obra pública habría ganado gracias a la vinculación familiar con el ex primer mandatario sanjuanino. Para el juez Rollán no hubo real malicia y el caso fue descartado.