El peronismo sanjuanino eliminó "el fantasma de la interna" partidaria y habrá una nueva pulseada Uñac-Gioja

Este jueves 26 de junio es la fecha límite para la presentación de listas en el Partido Justicialista de San Juan. Desde las 20 hasta las 00, la Junta Electoral, situada en la casona de calle 25 de Mayo y avenida Alem, recepcionará los papeles de los dirigentes que quieran disputar la interna partidaria. De momento, solo un exfuncionario uñaquista afirmó, vía redes sociales y medios de comunicación, que está en proceso de recolección de las 4.466 firmas que se necesitan para validar una lista. Pero los accionistas mayoritarios del peronismo, el senador Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja, no motorizaron sus maquinarias militantes.

Todo indica que habrá una lista única, no necesariamente de unidad. Una fuente de jerarquía aseguró: "Logramos matar el fantasma de la interna", y expresó que, a partir del jueves, la lupa estará puesta en la Mesa Ejecutiva del partido. Es decir, en los nueve nombres que tienen la potestad de decidir sobre las cuestiones urgentes del partido. El cuerpo está compuesto por los primeros cinco titulares del PJ y por otros cuatro dirigentes elegidos por el Consejo Provincial. Ergo, la Mesa tiene al presidente Juan Carlos Quiroga Moyano, la vice primera Graciela Seva, el vice segundo Fabián Aballay, la secretaria general Agostina Testa y Leonardo Gioja. Y también a Sonia Ferreyra, Juan Carlos Gioja, Rubén Uñac y Marisa López.

Los operadores hicieron cálculos sobre la posibilidad de que la Mesa debata los nombres de la lista. De acuerdo con las cuentas que sacaron, el sector de Uñac tiene mayoría. Son cinco uñaquistas, tres giojistas y Testa, alineada al exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo.

Sin embargo, una definición de ese tipo está prácticamente descartada. Fuentes en off dijeron que el cuerpo es una caja de resonancia de las directivas de los dos jefes del peronismo. Por lo tanto, una vez más, el PJ resolverá la lista en el marco de intensas negociaciones entre Uñac y Gioja, tal como sucede desde 2017, año de quiebre explícito de las relaciones entre los exgobernadores. Hay un nuevo elemento en la discusión: los intendentes. ¿Qué peso tienen en la decisión final? Pidieron evitar la interna y parece que lo consiguieron.

Pero existe una postura general de los caciques justicialistas: no entrometerse y evitar problemas que puedan sumarse a los económicos. "Los intendentes no se van a parar", dijeron. Además, los que continúan bajo la órbita del senador nacional tienen que cumplir con una orden. "Cuiden sus territorios", les dijo Uñac. El mandato tiene un argumento de fondo que reside en que el peronismo le contará las costillas a los jefes comunales que tengan una baja performance electoral. Lo mismo hará el Gobierno provincial para aumentar su presencia territorial en esos municipios. De manera que tendrán que cuidarse de dos frentes.

Por ahora, el eje Rawson-Chimbas es el único que sostiene una idea de proyección provincial. No obstante, ni Carlos Munisaga ni Gramajo recorrieron las casas de los afiliados justicialistas en nombre de una interna. El rawsino puso el grito en el cielo en una reunión ampliada del Consejo Provincial con los intendentes. Básicamente, marcó que "hay que dejarse de joder con la interna y patear el tablero". Naturalmente, los dos dirigentes bregan por ser incorporados en una mesa de negociación para definir las candidaturas. De acuerdo con las fuentes, hay líneas de comunicación con Uñac y Gioja. Los dos exgobernadores tienen la idea de fortalecer la lista con nombres de peso, amén de la figura que encabece.

El quid de la cuestión es ese. La pregunta sobrevuela en cualquier ámbito de discusión política, formal e informal. ¿Quién va a ser el candidato del peronismo en las legislativas nacionales de octubre? El tres veces gobernador José Luis Gioja y el exintendente de San Martín, Cristian Andino, son los que están en la línea de largada, pese a que ninguno hizo una confirmación pública de sus pretensiones electorales. El giojismo apela al caballito de batalla: Gioja es la contracara del presidente Javier Milei y un representante inequívoco del peronismo, además de hacer gala de su contacto directo con los principales referentes nacionales: la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En tanto, el uñaquismo —todavía sin la bendición pública de Uñac— busca que el candidato sea Andino. El exintendente asegura que el exgobernador lo apoyará en nombre de un compromiso posterior a las elecciones de 2023. El sanmartiniano tuvo una parada difícil como compañero de fórmula de Rubén Uñac. De alguna forma, una eventual candidatura a diputado nacional sería un reconocimiento a la disciplina orgánica de Andino al uñaquismo, que también tiene el respaldo tácito de un grupo de intendentes: Rodolfo Jalife (25 de Mayo), Analía Becerra (San Martín), David Domínguez (Ullum), Romina Rosas (Caucete) y Mario Riveros (Valle Fértil). Ninguno se expresó, pero son parte del lote de caciques del justicialismo que más exposición política le ofrecieron a Andino.

Sea como sea, el parteaguas de ambos sectores puede resumirse en un puñado de frases. El uñaquismo argumenta que tiene "dos senadores, intendentes, concejales y diputados", mientras que el giojismo no tiene esa estructura. "¿Por qué deberíamos ceder la cabeza de la lista?", se preguntan. Gioja los rebatió en una entrevista en el programa Off the record, el streaming de política de Tiempo. Asintió con la cabeza a la enumeración de fortalezas del espacio del senador y se limitó a decir: "¿Quién ganó en el 2023?".

En ese momento, pese a que el peronismo perdió la conducción de la provincia, Gioja obtuvo una diferencia significativa respecto al binomio Uñac-Andino: 117.938 votos contra 72.512. El que tomó el guante fue el exintendente que, según comentaron las fuentes, escuchó las declaraciones del exgobernador y se limitó a decir: "Pero no me ganó a mí".