Todo comenzó cuando, durante una transmisión en el canal de streaming Como!, Peter lanzó fuertes declaraciones: “Hay un influencer de verdad que tiene 30.000 seguidores, un boludo bárbaro. Nada, un trolo, me cae muy mal, que hace el mismo contenido que yo”. La frase apuntaba directamente a Fernández, que no tardó en responder.

Guerra confirmada entre Peter Regalos y el niño "Mirá Marta, envidiame": el video que desató el conflicto



Video gentileza: TikTok Santiago Fernández — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 28, 2025

En sus redes, el joven devolvió el golpe con un video cargado de ironía y enojo: “Impresionante, Peter. Hola Peter, soy Santiago Fernández. O como me dijiste, soy un trolo, el que se la come, ¿no me dijiste así? Primero lo primero, no soy influencer de San Juan: soy el mejor de San Juan, porque me gané el respeto. Y fíjate que yo no hice que la gente se raspara la cabeza por un celular. Sí, Peter, fui a tu evento, pero no grabé nada de contenido. Llegué de corazón y de mi bolsillo. Así que ubicate con lo que decís”.

La tensión venía creciendo desde antes. El pasado viernes 18 de mayo, Peter realizó un evento en inmediaciones del Auditorio Juan Victoria, sobre Urquiza y 25 de Mayo, donde prometió obsequiar 10 iPhones, productos de Apple, remeras, hamburguesas y otros regalos. Según había adelantado, el encuentro tendría cupos limitados y una organización más estricta que su primera presentación, que en julio pasado había terminado en caos en plena Plaza 25 de Mayo.

En ese contexto, Fernández había encendido la polémica con un video previo en tono burlón. Junto a dos amigos, anunció su presencia en el evento: “¡Hey chicos! Mañana voy a estar en el evento de Peter Regalos, voy a estar en calle 25 de Urquiza, llevo mucho llegalo, y yo no miento. No se olviden de mí, ¿eh? Mañana vamos a estar en Urquiza y 25 de Mayo con un montonazo de regalos para ustedes. ¡Y nosotros no mentimos!”.