jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El movimiento causó preocupación en una provincia no tan acostumbrada a semejante remezón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter se produjo esta tarde en el departamento de Figueroa, ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero.

Lee además
un fuerte sismo en el oceano pacifico movio el suelo sanjuanino: ¿lo sentiste?
A primera hora

Un fuerte sismo en el Océano Pacífico movió el suelo sanjuanino: ¿lo sentiste?
La jornada del miércoles comenzó con un temblor en San Juan.
Sismo

Un temblor de escasa profundidad se sintió en zonas de San Juan, en el inicio del miércoles
image

El temblor se registró cerca de las 18 horas, a unos 570 kilómetros de profundidad, y según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) hubo otro movimiento telúrico en Mendoza, aunque con menor intensidad.

Temas
Seguí leyendo

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

La Argentina volvió a ser libre de influenza aviar y retomó sus exportaciones

Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva

Milei comparó a Bessent con Messi, volvió a bancar a Espert y se refirió a la pobreza

Habló el "pocero" del triple femicidio: qué declaró

Triple femicidio: Perú expulsó al lugarteniente de "Pequeño J"

Un hombre paró en la ruta para ir al baño y le robaron $90 millones del auto

Lutecio 177: el radiofármaco que marca un antes y un después en el tratamiento del cáncer de próstata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una mujer murio quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en terapia intensiva
Tremendo

Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó
Furioso ataque

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva
Tremendo

Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva

Te Puede Interesar

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos
Tendencia

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

El penitenciario Jofré, atrás sus dos abogados defensores.
Guardiacárcel preso

Rechazaron el pedido de liberar al penitenciario detenido por 25 estafas por más de $158.000.000

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor
En Rawson

Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor