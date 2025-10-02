Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter se produjo esta tarde en el departamento de Figueroa, ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero.
jueves 2 de octubre 2025
El movimiento causó preocupación en una provincia no tan acostumbrada a semejante remezón.
El temblor se registró cerca de las 18 horas, a unos 570 kilómetros de profundidad, y según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) hubo otro movimiento telúrico en Mendoza, aunque con menor intensidad.