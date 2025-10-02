Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva

Un hecho insólito y trágico conmociona a Santiago del Estero . María K. Juan, de 55 años, murió tras sufrir graves quemaduras cuando encendió un cigarrillo mientras permanecía internada en terapia intensiva en el Hospital Regional.

En una entrevista Milei comparó a Bessent con Messi, volvió a bancar a Espert y se refirió a la pobreza

El episodio ocurrió el sábado pasado, cuando la paciente —que se encontraba intubada y con asistencia mecánica— recibió la visita de su hermano , quien ingresó fuera del horario permitido. Según confirmaron las cámaras de seguridad y el informe policial, el hombre le entregó un cigarrillo y un encendedor . Minutos después, la camilla comenzó a prenderse fuego.

La víctima había sufrido un accidente de tránsito el 22 de agosto, por lo que fue derivada al Hospital Regional desde el Zonal para continuar su recuperación en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva. El incendio le provocó quemaduras severas en la cara y en las vías respiratorias, complicando aún más su delicado estado de salud.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer murió este lunes por la noche. Tres Unidades Fiscales intervienen en la causa, tomando declaración a médicos y enfermeras del sector, además de ordenar pericias técnicas y el análisis de las imágenes de seguridad para esclarecer cómo se permitió el ingreso del encendedor y el cigarrillo.