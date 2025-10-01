miércoles 1 de octubre 2025

Justicia

Triple femicidio: Perú expulsó al lugarteniente de "Pequeño J"

Matías Ozorio, la mano derecha de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela, fue detenido el martes en Lima, y Perú ya dispuso la deportación.

Matías Agustín Ozorio

Perú expulsó a Matías Agustín Ozorio, el acusado de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela.

El fiscal del caso, Adrián Arribas, confirmó que el país deportó al joven de 28 años, quien fue detenido junto al líder de la banda narco en la ciudad de Lima.

El funcionario judicial, que dictó el secreto de sumario hasta mañana, reconoció que "no sabe" si Ozorio será extraditado este miércoles a la Argentina.

A su vez, el coronel Pérez Pizarro, miembro de Inteligencia de la División Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, informó que el Departamento de Migraciones local emitió la resolución que dictamina su expulsión.

"Actualmente se vienen haciendo las coordinaciones con las autoridades policiales argentinas para efectuar su entrega", expresó el oficial, quien agregó que el implicado se encuentra a cargo de la División de Extranjería peruana.

