San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

En una emotiva manifestación, el colectivo Ni unx menos San Juan llevó adelante este sábado una concentración en la Plaza 25 de Mayo, para exigir justicia por el brutal asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), ocurrido días atrás en Florencio Varela, Buenos Aires.

Bajo la consigna "¡Ninguna vida es descartable!", decenas de personas se congregaron desde las 16 horas para expresar su repudio frente al crimen que conmocionó al país y que ya cuenta con cuatro personas detenidas.

Las sanjuaninas marcharon de manera pacífica por calles céntricas, visibilizando el reclamo ante los transeúntes y comercios del microcentro con carteles y cánticos de justicia.

La convocatoria en San Juan se sumó a una jornada nacional de protesta que también tuvo réplicas en Bariloche, Córdoba, Rosario, Tucumán y distintos puntos del país. En *uenos Aires, familiares, amigos y allegados de las tres jóvenes asesinadas participaron el viernes de una asamblea abierta, donde definieron próximas medidas para intensificar el reclamo de justicia y exigir el pronto esclarecimiento del caso.

image

6f0dd01a-3c41-43da-9b43-33e47a018972

13fb65b2-5077-4dbd-aeef-57d1f404f58c

759f15d6-ac0e-4df7-8994-9f0772c0944d

86ff9f22-7e08-42a3-b198-c5e345911c99

cfb19726-6bd5-445d-b41a-6794b7ff952d

a6aec97e-2eeb-4b39-a659-85a5a6331ea3

abed304c-0cfd-463f-ac34-a42484b91af8

c7a183e1-ff5d-44fa-8ca3-a010b22c0091

66328556-235a-4f95-b4cd-48312298d862

f9073ee4-7f27-4b32-b930-921a3224f4e7

f0feaf81-c779-4d58-a0f9-6da8566c9619

f9843d89-05de-45bc-ad51-040e59a16668