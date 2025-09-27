sábado 27 de septiembre 2025

Movilización

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Decenas de sanjuaninas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo para exigir justicia por el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. La convocatoria fue parte de una jornada nacional de protesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En una emotiva manifestación, el colectivo Ni unx menos San Juan llevó adelante este sábado una concentración en la Plaza 25 de Mayo, para exigir justicia por el brutal asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), ocurrido días atrás en Florencio Varela, Buenos Aires.

Bajo la consigna "¡Ninguna vida es descartable!", decenas de personas se congregaron desde las 16 horas para expresar su repudio frente al crimen que conmocionó al país y que ya cuenta con cuatro personas detenidas.

Las sanjuaninas marcharon de manera pacífica por calles céntricas, visibilizando el reclamo ante los transeúntes y comercios del microcentro con carteles y cánticos de justicia.

La convocatoria en San Juan se sumó a una jornada nacional de protesta que también tuvo réplicas en Bariloche, Córdoba, Rosario, Tucumán y distintos puntos del país. En *uenos Aires, familiares, amigos y allegados de las tres jóvenes asesinadas participaron el viernes de una asamblea abierta, donde definieron próximas medidas para intensificar el reclamo de justicia y exigir el pronto esclarecimiento del caso.

image
