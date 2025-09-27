sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

El accidente ocurrió en la intersección de 25 de Mayo y Toranzo. El motociclista terminó inconsciente sobre el asfalto y fue trasladado en ambulancia. Testigos relataron que el colectivo frenó y la moto se lo llevó por delante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
7a9a0faa-bb9e-4563-9ec2-a1e0d8b1c0ba
bc7ead3b-7105-43f4-b61c-2a64a2e5994d
aafbc65c-cc31-456e-b3f9-fc3c24a08139

Una vez más, la imprudencia y la velocidad terminaron en un fuerte accidente vial en plena Capital sanjuanina. Esta vez, el hecho ocurrió*pasadas las 19hs en la esquina de 25 de Mayo y Toranzo, cuando una moto delivery terminó chocando violentamente contra la parte trasera de un colectivo de la Red Tulum.

Lee además
un conocido influencer protagonizo un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate
Gran susto

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate
choque en pocito entre un colectivo y un auto: un herido y dudas sobre quien conducia
Accidente de tránsito

Choque en Pocito entre un colectivo y un auto: un herido y dudas sobre quién conducía

Según relató un vecino a Tiempo de San Juan, el colectivo habría detenido su marcha, y el motociclista, aparentemente sin lograr frenar a tiempo, se lo llevó por delante, impactando de lleno contra la parte trasera del ómnibus. El conductor de la moto quedó tendido en el asfalto, inconsciente.

Minutos después del choque, llegó una ambulancia, que asistió al joven en el lugar y luego lo trasladó al hospital para su atención médica. Por el momento no se difundió el parte oficial sobre su estado de salud.

Temas
Seguí leyendo

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Vecinos de Albardón se enfrentaron a dos ladrones que habían asaltado a una mujer

Repatriaron a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva, joven asesinado en Chile

El ladrón que robó cables de 10.000 dólares en Rivadavia sumó una nueva condena y le imputaron otro delito

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio narco en Florencio Varela

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Quién es el "Pequeño Jota", el presunto ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Los viajeros Manada sobre ruedas vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Te Puede Interesar

La emoción de Lucas Ceballos. 
ídolo

Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

Por Antonella Letizia
¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan
SMN

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros video
Rinconcitos Sanjuanino

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros