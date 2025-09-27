Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

Una vez más, la imprudencia y la velocidad terminaron en un fuerte accidente vial en plena Capital sanjuanina. Esta vez, el hecho ocurrió*pasadas las 19hs en la esquina de 25 de Mayo y Toranzo, cuando una moto delivery terminó chocando violentamente contra la parte trasera de un colectivo de la Red Tulum.

Según relató un vecino a Tiempo de San Juan, el colectivo habría detenido su marcha, y el motociclista, aparentemente sin lograr frenar a tiempo, se lo llevó por delante, impactando de lleno contra la parte trasera del ómnibus. El conductor de la moto quedó tendido en el asfalto, inconsciente.

Minutos después del choque, llegó una ambulancia, que asistió al joven en el lugar y luego lo trasladó al hospital para su atención médica. Por el momento no se difundió el parte oficial sobre su estado de salud.

