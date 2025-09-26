viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

Un choque en la esquina de Maradona y Formosa en Chimbas terminó con la vida de Gustavo Aciar, un penitenciario retirado de 51 años. El mensaje en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trágico choque ocurrió este viernes por la mañana en la intersección de calles Maradona y Formosa, en Chimbas, y se cobró la vida de Gustavo Alberto Aciar, un penitenciario retirado de 51 años. Por este motivo, hubo dolor en las redes.

Lee además
se conocio la identidad del motociclista que fallecio en un accidente en chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
muere un motociclista al chocar con un auto en chimbas
Tragedia

Muere un motociclista al chocar con un auto en Chimbas

La página de Facebook, Penitenciarios Retirados de San Juan, publicó un mensaje en homenaje al fallecido: "Lamento comunicar que en horas de la mañana y en un trágico accidente de tránsito falleció nuestro compañero retirado Gustavo Aciar. Enviamos las condolencias a su familia, y que Dios lo tenga en su santa Gloria".

image

Según informaron las autoridades, el conductor del Fiat Siena Atractive blanco, Juan José Navarro, circulaba por calle Formosa en sentido este-oeste. Al llegar a la intersección con calle Maradona, hizo caso omiso al cartel de pare y avanzó sobre la calle, colisionando con la motocicleta Bajaj Rouser 200 cc que conducía Aciar, quien transitaba de norte a sur.

El impacto fue tan violento que Aciar quedó tendido sobre la vereda de la esquina suroeste, donde los peritos constataron su fallecimiento. La motocicleta terminó en el centro de la calle Formosa, mientras que el automóvil quedó con el frente incrustado en la esquina. En el lugar se encontraron huellas de rodamiento y marcas de fricción en ambos vehículos.

Personal del Departamento de Policía Científica y de la Brigada Policial de Delitos Especiales trabajó en el lugar para levantar evidencias, mientras que se ordenó el traslado del cadáver a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

La causa está bajo investigación judicial, a cargo del Dr. Francisco Micheltorena (Fiscal Coordinador), Dr. Francisco Javier Nicolía Heras (Fiscal en turno), Dra. Gemma Cabrera y Dr. Maximiliano Gerarduzzi (Ayudantes Fiscales). La principal hipótesis apunta a que el conductor del automóvil no respetó la señalización de pare, lo que habría provocado el accidente.

Temas
Seguí leyendo

Cayó "El Narigón", acusado de arrebatar celulares en las calles de San Juan

Arrestaron a un hombre tras incidentes con arma de fuego en Lote Hogar 39

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo que "la tragedia fue para los dos"

Investigan la muerte de un hombre en Capital

Una familia de Angaco terminó herida al chocar con un árbol

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Asaltaron a dos operarios de OSSE cuando fueron por una reparación a Pocito

Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se conocio la identidad del motociclista que fallecio en un accidente en chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Te Puede Interesar

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan
Impacto

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: "El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola video
Made in San Juan

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base
Atención

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes
Repercusiones

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes