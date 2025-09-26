Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

Un trágico choque ocurrió este viernes por la mañana en la intersección de calles Maradona y Formosa, en Chimbas , y se cobró la vida de Gustavo Alberto Aciar , un penitenciario retirado de 51 años. Por este motivo, hubo dolor en las redes.

La página de Facebook, Penitenciarios Retirados de San Juan, publicó un mensaje en homenaje al fallecido: "Lamento comunicar que en horas de la mañana y en un trágico accidente de tránsito falleció nuestro compañero retirado Gustavo Aciar. Enviamos las condolencias a su familia, y que Dios lo tenga en su santa Gloria".

Según informaron las autoridades, el conductor del Fiat Siena Atractive blanco, Juan José Navarro, circulaba por calle Formosa en sentido este-oeste. Al llegar a la intersección con calle Maradona, hizo caso omiso al cartel de pare y avanzó sobre la calle, colisionando con la motocicleta Bajaj Rouser 200 cc que conducía Aciar, quien transitaba de norte a sur.

El impacto fue tan violento que Aciar quedó tendido sobre la vereda de la esquina suroeste, donde los peritos constataron su fallecimiento. La motocicleta terminó en el centro de la calle Formosa, mientras que el automóvil quedó con el frente incrustado en la esquina. En el lugar se encontraron huellas de rodamiento y marcas de fricción en ambos vehículos.

Personal del Departamento de Policía Científica y de la Brigada Policial de Delitos Especiales trabajó en el lugar para levantar evidencias, mientras que se ordenó el traslado del cadáver a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

La causa está bajo investigación judicial, a cargo del Dr. Francisco Micheltorena (Fiscal Coordinador), Dr. Francisco Javier Nicolía Heras (Fiscal en turno), Dra. Gemma Cabrera y Dr. Maximiliano Gerarduzzi (Ayudantes Fiscales). La principal hipótesis apunta a que el conductor del automóvil no respetó la señalización de pare, lo que habría provocado el accidente.