Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo

Un hecho insólito se registró semanas atrás, cuando un sujeto que robó una vivienda situada en pleno centro sanjuanino se escapó con el botín debajo del brazo en un colectivo de línea. La impensada huida fue registrada por las cámaras de seguridad y, como consecuencia, el autor del golpe pudo ser identificado y condenado por la Justicia.

Se trata de Juan Carlos Castro , quien fue detenido y este jueves por la mañana fue acusado por la UFI de Delitos Contra la Propiedad , representada por el fiscal Juan Manuel Gálvez , el a yudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las a uxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra , por el delito de robo. En ese marco, fue sentenciado a 10 meses de prisión efectiva.

El ilícito que pudo ser filmado por las cámaras del CISEM, las que mostraron cómo cargó el botón y, luego, con total impunidad, se subió al colectivo de la Línea 320, interno 69, de la empresa El Triunfo. para marcharse de la escena. Todo ocurrió el sábado 13 de septiembre de 2025, entre las 13:00 y las 16:00, cuando Castro ingresó violentamente a una vivienda ubicada sobre Av. Córdoba, en Capital, tras romper la puerta de entrada.

Una vez adentro, sustrajo una serie de objetos llamativos y de considerable volumen, entre ellos un juego de vajilla cerámica beige con celeste, un juego de cubiertos marca “Gamuza” de acero inoxidable, dos juegos de café turco de seis y diez piezas, ambos de color dorado, un juego de copas de champagne de cristal blanco, un jarrón de cristal tallado blanco con detalles rosados, entre otros. Los elementos que se llevó fueron devueltos a la víctima.

Gracias a cámaras de seguridad y testigos, el recorrido del sospechoso pudo ser reconstruido, lo que permitió a las autoridades identificarlo y llevarlo a juicio. Finalmente, el responsable marchó directo al Penal de Chimbas.

