Detuvieron a un joven por intento de robo con arma de fuego en Pocito

La Unidad Operativa Pocito Oeste informó que este miércoles, alrededor de las 11:05 horas, un joven de 18 años fue detenido acusado de haber intentado cometer un robo agravado con arma de fuego en el barrio Virgen de Guadalupe, Pocito.
La Policía informó que un joven de 18 años fue detenido tras intentar asaltar a una mujer en el barrio Virgen de Guadalupe.
El detenido fue identificado como Juan José Chávez. Según la denuncia, el joven habría intentado asaltar a una mujer de 37 años, a quien amenazó con un arma de fuego y golpeó en la cabeza. Sin embargo, no logró concretar el robo y huyó hacia una finca de olivos cercana.
Minutos después, efectivos policiales lograron aprehenderlo y secuestrar un arma tipo revólver, presuntamente utilizada en el hecho.
La investigación quedó en manos del Ayudante Fiscal Dr. Facundo Romero, quien dispuso la aplicación del procedimiento especial de flagrancia y la intervención de la UFI Flagrancia.
El acusado quedó detenido y a disposición de la Justicia.