Arrestaron a un hombre tras incidentes con arma de fuego en Lote Hogar 39

La Policía de Pocito informó la detención de un hombre acusado de portar un arma de fuego tipo tumbera y realizar disparos al aire tras una discusión en el Lote Hogar 39.

Buenas noticias Un policía encontró a un nene de 5 años que desapareció de su casa en Pocito

Accidente de tránsito Choque en Pocito entre un colectivo y un auto: un herido y dudas sobre quién conducía

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaría 6° intervinieron luego de recibir denuncias sobre un altercado con disparos en la zona. El detenido fue identificado como Armada Alexander Carlos, de 24 años , quien según los informes habría efectuado un disparo al aire tras una discusión con un grupo de personas.

image

Tras una persecución y disturbios en el lugar, la policía logró aprehender al joven y secuestrar el arma de fuego. El procedimiento incluyó pericias realizadas en el Laboratorio Forense de Criminalística para constatar las características del arma y su utilización.

El detenido quedó a disposición de la justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades en el hecho y la posible participación de terceros.