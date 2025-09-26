viernes 26 de septiembre 2025

Operativo

Arrestaron a un hombre tras incidentes con arma de fuego en Lote Hogar 39

Un hombre fue aprehendido en Pocito por portar un arma tipo tumbera y efectuar disparos tras una pelea, mientras la policía secuestró el arma y realizó pericias correspondientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Policía de Pocito informó la detención de un hombre acusado de portar un arma de fuego tipo tumbera y realizar disparos al aire tras una discusión en el Lote Hogar 39.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaría 6° intervinieron luego de recibir denuncias sobre un altercado con disparos en la zona. El detenido fue identificado como Armada Alexander Carlos, de 24 años, quien según los informes habría efectuado un disparo al aire tras una discusión con un grupo de personas.

Tras una persecución y disturbios en el lugar, la policía logró aprehender al joven y secuestrar el arma de fuego. El procedimiento incluyó pericias realizadas en el Laboratorio Forense de Criminalística para constatar las características del arma y su utilización.

El detenido quedó a disposición de la justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades en el hecho y la posible participación de terceros.

