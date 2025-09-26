viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Brigada de Investigaciones Central

Cayó "El Narigón", acusado de arrebatar celulares en las calles de San Juan

Tras varios meses de investigación, la Policía detuvo a un hombre vinculado a múltiples arrebatos de celulares en distintos departamentos de San Juan. El operativo permitió secuestrar el vehículo y las prendas utilizadas durante los hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Brigada de Investigaciones Central de San Juan informó este viernes la detención de un hombre acusado de varios arrebatos de celulares en distintos puntos de la provincia.

Lee además
quien era el penitenciario retirado que murio en un choque en chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
arrestaron a un hombre tras incidentes con arma de fuego en lote hogar 39
Operativo

Arrestaron a un hombre tras incidentes con arma de fuego en Lote Hogar 39

Fuentes policiales confirmaron que se trata de Méndez, de 41 años, conocido como "El Narigón" o "El Gringo", quien quedó detenido por el delito de Robo Reiterado en concurso real. Según la investigación, el sospechoso habría cometido ilícitos en Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Capital, atacando a transeúntes en la vía pública.

La Policía logró identificar al hombre y su vehículo tras analizar registros fílmicos y realizar tareas de investigación. En un allanamiento realizado en su vivienda, se secuestraron la moto y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos.

El detenido, que cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, permanecerá alojado en la Central de Policía hasta la Audiencia de Formalización. La Brigada de Investigaciones continúa trabajando para esclarecer posibles hechos relacionados.

Temas
Seguí leyendo

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo que "la tragedia fue para los dos"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Muere un motociclista al chocar con un auto en Chimbas

Investigan la muerte de un hombre en Capital

Una familia de Angaco terminó herida al chocar con un árbol

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Asaltaron a dos operarios de OSSE cuando fueron por una reparación a Pocito

Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se conocio la identidad del motociclista que fallecio en un accidente en chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Te Puede Interesar

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan
Impacto

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: "El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola video
Made in San Juan

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base
Atención

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes
Repercusiones

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes