Cayó "El Narigón", acusado de arrebatar celulares en las calles de San Juan

La Brigada de Investigaciones Central de San Juan informó este viernes la detención de un hombre acusado de varios arrebatos de celulares en distintos puntos de la provincia.

Fuentes policiales confirmaron que se trata de Méndez, de 41 años, conocido como "El Narigón" o "El Gringo", quien quedó detenido por el delito de Robo Reiterado en concurso real. Según la investigación, el sospechoso habría cometido ilícitos en Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Capital, atacando a transeúntes en la vía pública.

La Policía logró identificar al hombre y su vehículo tras analizar registros fílmicos y realizar tareas de investigación. En un allanamiento realizado en su vivienda, se secuestraron la moto y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos.

El detenido, que cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, permanecerá alojado en la Central de Policía hasta la Audiencia de Formalización. La Brigada de Investigaciones continúa trabajando para esclarecer posibles hechos relacionados.