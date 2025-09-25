viernes 26 de septiembre 2025

No salva nadie

Asaltaron a dos operarios de OSSE cuando fueron por una reparación a Pocito

Dos delincuentes los emboscaron en el interior del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Los operarios quedaron perplejos.

Por Walter Vilca
Dos ladrones asaltaron al voleo a nada más y nada menos que a dos operarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado. Los trabajadores fueron este jueves a la tarde a un barrio de Pocito para realizar reparaciones y terminaron emboscados a punta de pistola, según fuentes policiales.

El atraco ocurrió alrededor de las 17 en el interior del barrio Teresa de Calcuta y la víctima directa fue Miguel Ángel Moreno, un operario de OSSE que iba junto a un compañero en una camioneta de la empresa, señalaron fuentes policiales. Según denunció en la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna, habían ido a realizar arreglos a esa zona.

Cuando llegaron a la intersección de las calles Picasso y Carlos Serra, aparecieron dos jóvenes y uno de ellos le apuntó con un arma de fuego. El delincuente le colocó la pistola en el pecho y le exigió que le entregara el celular.

El trabajador no opuso resistencia y entregó el aparato. Tras ello, los dos asaltantes escaparon corriendo. Los operarios de OSSE arrancaron el vehículo y se trasladaron de inmediato a la dependencia policial para pedir ayuda.

El caso ya está en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

