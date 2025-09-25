Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Dos sujetos que habían pasado la noche en los calabozos de la Comisaría 24ª de Rawson recuperaron la libertad en la mañana de este jueves 25 de septiembre y, a los pocos minutos, fueron nuevamente apresados tras protagonizar un insólito hurto: intentaron robarse una caja con pol

Los malogrados ladrones fueron identificados como Jonathan Alberto Maldonado , de 40 años, y Brian Roberto Maldonado , de 21, según informaron fuentes policiales. Ambos habían quedado alojados la noche anterior por infracción al Código de Faltas, pero apenas salieron de la dependencia volvieron a chocar con la ley.

image El botín, la caja de pollos.

El hecho ocurrió cuando el damnificado, de apellido González, descargaba varias cajas de pollos de su camioneta frente a su domicilio. Había dejado las puertas abiertas del vehículo y, en cuestión de segundos, los Maldonado aprovecharon para sustraer una de las cajas y escapar a pie hacia el Este por calle Tacuarí.

Una vecina advirtió la maniobra y alertó al dueño, quien salió en persecución. El hombre logró alcanzarlos en inmediaciones de calles República del Líbano y Santa Rosa, donde los ladrones le devolvieron la mercadería. Justo en ese momento, dos motoristas de la Base Motorizada Nº2 pasaban por la zona y fueron detenidos por González, quien les contó lo sucedido. De inmediato, los uniformados concretaron la aprehensión y recuperaron los pollos del repartidor.

El procedimiento contó también con la participación de efectivos de la Comisaría 24ª, los mismos que unas horas antes habían liberado a los Maldonado. Ahora, los dos fueron puestos a disposición de la UFI de Flagrancia, que los imputó por el delito de hurto.