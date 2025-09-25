Otra amenaza de bomba en la escuela del Valle Grande: es el segundo llamado en los últimos dos meses

Una vez más, el Valle Grande de Rawson se vio interrumpida por una amenaza de bomba en una escuela de nivel primario . Este jueves, cerca de las 14 horas, un llamado al 911 advirtió sobre la presencia de un artefacto explosivo dentro del establecimiento educativo, lo que derivó en la inmediata evacuación de alumnos y personal.

Según informaron fuentes judiciales a este diario, el autor del llamado fue un masculino, aunque no se determinó si se trataba de un mayor o menor de edad. Durante la comunicación, la persona alertó: "Hay una bomba en la escuela del Valle Grande".

Ante la alerta, personal de Bomberos y equipos especializados recorrieron el colegio en busca de indicios, y tras el procedimiento correspondiente confirmaron que no había ningún artefacto dentro del establecimiento.

El fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, y el ayudante fiscal Emiliano Usín intervinieron en el caso.

El antecedente

Se trata de la segunda amenaza en el mismo colegio en menos de dos meses. El 8 de agosto pasado, un hecho similar obligó a evacuar la escuela y cortar calles del barrio mientras se revisaban las instalaciones.

En aquel entonces, tampoco se halló ningún dispositivo, aunque dos alumnos fueron responsabilizados y enfrentaron sanciones económicas que alcanzaron los $4.000.000, correspondientes al costo del operativo de seguridad.