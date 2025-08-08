Ahora en el Valle Grande: amenaza de bomba provocó revuelo en la escuela del populoso barrio

Este viernes por la tarde, una nueva amenaza de bomba en una escuela del Barrio Valle Grande desató un intenso operativo de seguridad en la zona y, como consecuencia, la comunidad educativa debió ser evacuada por las autoridades.

Acorde informó el sitio San Juan al Día, personal policial recibió el aviso que alertaba sobre la presencia de un artefacto explosivo dentro del establecimiento educativo y, por ello, un grupo de uniformados llevó adelante una rápida intervención junto a un equipo de emergencia, como así también se estima de conjunto de Bomberos.

Como medida preventiva, se procedió al desalojo del edificio y al corte de calles en el interior del barrio, para evitar el paso de vehículos y peatones mientras se realizaban las tareas de inspección, con el objetivo de descartar o confirmar las sospechas.

Equipos especializados en desactivación de explosivos recorrieron las instalaciones en busca de indicios, sin que hasta el momento se haya confirmado la existencia de algún dispositivo. La comunidad educativa permaneció en estado de alerta mientras se desarrollaban las acciones de seguridad.

Personal policial continúa trabajando para esclarecer el origen de la amenaza y dar con el responsable de este hecho que alteró la tranquilidad del barrio Valle Grande en Rawson.

Este suceso se suma a la larga lista de amenazas de bombas. Durante este año, al menos seis instituciones educativas fueron blanco de amenazas de bomba en San Juan. Los casos activaron protocolos de emergencia, movilizaron a la Policía y dejaron a varios adolescentes bajo investigación judicial. Ricardo Joaquín Barassi y Tobías Fernández fueron dos alumnos que resultaron castigados con el pago de $4.000.000 que supone el despliegue.