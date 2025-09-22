Triple amenaza de bomba a una escuela de Rawson: el mayor quedó imputado y tras las rejas

La jueza Carolina Parra, el fiscal Alejandro Mattar de UFI Génerica y el defensor del acusado, Iván Román. La magistrada ordenó que no se le sacara fotos al imputado.

Uno de los acusados de la triple amenaza contra la escuela Ejercito de Los Andes en Rawson, este lunes se sentó en el banquillo de acusados y por decisión de la jueza de Garantías le dictó la prisión preventiva por el plazo de 30 días.

La magistrada también resolvió que la prensa no le sacara fotos al imputado Axel Muñoz, así que los medios presentes solo pudieron hacer fotos de las partes y tomar audio y nota.

Axel Muñoz en abril fue condenado a 3 años de prisión condicional y esta pena fue suficiente como argumento para dictarle la prisión preventiva a este chico, que es uno de los señalados de hacer las amenazas de bomba los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada.

Este joven quedó imputado por el delito de intimidación pública agravada, ya que habría actuado con al menos un menor.

El procedimiento para dar con este joven se realizó este último viernes. Se hicieron tres allanamientos y secuestraron alrededor de 12 celulares, que ahora serán peritados para saber si alguno de ellos salieron los llamados intimidantes. En estas viviendas atraparon a Muñoz y un menor, que está rindiendo esas cuentas en el Juzgado de Menores.

Los llamados amenazantes contra esta escuela fueron en tres días seguidos, el miércoles el jueves y el viernes pasado. En cada día, las clases fueron interrumpidas y la policía y bomberos se tuvieron que mover con el protocolo.