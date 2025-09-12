viernes 12 de septiembre 2025

¡Otra vez sopa!

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

El llamado se registró pasadas las 15 horas de este viernes. Por este motivo, desalojaron el edificio. La fiscalía manifestó que las amenazas habrían sido realizadas por el mismo autor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la tarde de este viernes se conoció una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico. El Ministerio Público Fiscal (MPF) dio a conocer que se trató de dos llamados en simultáneo, y aparentemente, un adulto habría sido el autor. Es la tercera vez en los últimos 23 días que el edificio fue desalojado por este tipo de incidente.

Una de las amenazas de bomba en el Centro Cívico, reciente, que obligó al desalojo.
Óptica oficial

Amenazas de bomba en San Juan: hablan de operativos "inevitables" y salen a concientizar en escuelas
Habrá jornada en las escuelas secundarias y los últimos años de las escuelas primarias de San Juan para concientizar sobre los problemas que generan las amenazas de bomba.
Cómo será el operativo "anti amenazas de bomba" que se implementará en las escuelas sanjuaninas

Las llamada se habrían ejecutados en simultáneo pasadas las 15 horas de este viernes. Inmediatamente se activó el protocoto y trabajaron para desalojar el edificio, ubicado en Avenida Libertador, entre calle España y Las Heras.

El fiscal de la UFI Genérica, Francisco Pizarro, manifestó a la prensa que el autor habría sido un mayor de edad, teniendo en cuenta la voz del mismo. Alertó al 911. Ejecutó dos llamados en simultáneo y apuntaba contra el segundo piso del edificio, indicó.

El funcionario judicial no brindó detalles en particular sobre el mensaje del autor. Tampoco se conocieron pormenores sobre la geolocalización y si el código de área pertenecía a un número de San Juan.

Personal policial, Bomberos, la división Anti-Explosivos y funcionarios de la UFI Genérica trabajaron en el lugar.

El tercer desalojo en 23 días: los antecedentes

El caso más cercano fue durante la tarde del jueves 4 de septiembre. En la grabación, a la que accedió Tiempo de San Juan, se escuchó a un menor de edad , según confirmaron fuentes oficiales, que inicia la conversación con un impactante mensaje: “Somos terroristas. Pusimos una bomba en el Centro Cívico”. Ante la respuesta del operador del 911, el autor insiste: “Vamos a explotar el Centro Cívico… ¿me has escuchado?”.

Tras el llamado, se activó el protocolo de seguridad y personal policial junto a la Brigada de Explosivos evacuó a trabajadores y visitantes del lugar mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

El anterior ocurrió el 20 de agosto pasado, cuando otra amenaza similar provocó la evacuación del Centro Cívico y un amplio despliegue de seguridad. En esa oportunidad, se confirmó que se trataba de una falsa alarma y un niño fue el autor.

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto
