viernes 12 de septiembre 2025

Documentación falsificada

Secuestraron una moto con cédula adulterada en Caucete

La Policía interceptó a un menor en una motocicleta con documentación adulterada. Al verificar los datos del rodado, confirmaron que tenía pedido de secuestro por hurto desde 2022.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Motocicleta con cedula adulterada

Un nuevo procedimiento policial dejó al descubierto un intento de ocultar un vehículo robado bajo documentación apócrifa. Ocurrió este jueves pasado en la intersección de calle Belgrano y Mendoza, en el Caucete, cuando personal de la Dirección D-7 de la Policía Caminera llevó a cabo un control vehicular de rutina y encontró irregularidades preocupantes.

Todo comenzó cuando los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por un menor de edad. Al solicitar la documentación correspondiente, el joven presentó una cédula con dominio 561IZQ, que a simple vista parecía fuera de lo normal. Tras una inspección visual y técnica, los uniformados detectaron que el documento carecía de las medidas de seguridad habituales, lo que levantó sospechas de falsificación.

image

Al continuar con el procedimiento, los agentes procedieron a verificar los números grabados en el cuadro y el motor de la motocicleta, constatando que el número de motor estaba adulterado, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de un vehículo ilegalmente obtenido. Fue entonces cuando intervino la unidad coordinadora correspondiente, la cual confirmó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo desde el año 2022, en el marco de una causa por hurto.

image

Ante esta situación, se procedió al secuestro inmediato del rodado, mientras que el menor fue puesto a disposición del Segundo Juzgado de Menores, a cargo de Jorge Rodríguez, quien continuará con la investigación judicial pertinente.

