Un choque en una complicada esquina de Rawson dejó a un hombre hospitalizado

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves en una esquina complicada de Rawson dejó como saldo a un motociclista hospitalizado con lesiones en una pierna. El hecho tuvo lugar cerca de las 8:45, en la intersección de las calles Urquiza y San Francisco.

Según informó la Policía Comunal de Rawson, el siniestro involucró a una motocicleta marca Corven Energy 110 cc conducida por Gustavo Enrique Frías, de 58 años, quien circulaba por calle Urquiza en dirección de sur a norte. El otro vehículo implicado fue un Chevrolet Corsa guiado por Jorge Varas, de 30 años, que transitaba por calle San Francisco de este a oeste.

image

Por razones que aún se investigan, ambos rodados colisionaron en la mencionada intersección. A raíz del impacto, el conductor de la moto resultó herido y fue asistido por personal del servicio de ambulancias, que determinó su traslado al Hospital Rawson con politraumatismo en el tobillo derecho.

image

Al lugar también acudió personal de la Comisaría 24°, que procedió a realizar el acta correspondiente. El Ayudante Fiscal de turno, Dr. César Reccio, dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo para ambos conductores.

Se dejó constancia de que los vehículos fueron trasladados a la Comisaría 24° para continuar con las diligencias pertinentes, quedando el auto radiado.