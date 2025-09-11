El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Luego de haber permanecido cerca de 48 horas desaparecido , el ingeniero que era intensamente buscado en toda la provincia fue hallado con vida en Mendoza y fue un sanjuanino quien lo identificó y dio aviso a las autoridades. Su relato, que trascendió cuando se conoció la novedad, resultó interesante porque no sólo dio detalles sobre el descubrimiento, sino porque además interactuó con quien hasta ese momento estaba desaparecido.

Por haber visto sus fotos en todos los medios locales, como así también por pertenecer al ámbito de la Facultad de Ingeniería , el hombre que echó luz a la investigación policial reconoció al instante a Esteban Yuvero , cuando lo vio de casualidad en su automóvil, en el acceso que conduce a la ciudad de San Rafael. Según narró, se encontraba circulando en su automóvil junto a su hijo y, por tanto, ambos coincidieron que era el sujeto buscado.

Frente al hallazgo, el sanjuanino se acercó hacia donde estaba y le habló. Le dijo que todo San Juan lo buscaba y, curiosamente, Yuvero se mostró desentendido del tema y, sin prestar atención a sus palabras, continuó con su marcha. Por ese motivo, lo siguió con su vehículo y llamó al 911 para que interviniera, puesto que estaba convencido de que se trataba del ingeniero buscado.

Acorde manifestó, con el personal policial que lo interceptó también se comportó evasivo hasta que, finalmente, pudo ser retenido y puesto bajo vigilancia. Con intenciones de colaborar y de cesar la preocupación de los familiares de Yuvero, el sanjuanino que fue clave en esta historia alertó a sus contactos para que todos se quedaran tranquilos y que supieran que el profesional de 32 años se encontraba en aparentes buenas condiciones físicas.

Lo que siguió después es materia conocida, porque el padre de familia que estaba desaparecido quedó en custodia de la Policía en San Rafael. La investigación ya indicaba que podía hallarse en Mendoza, puesto que las cámaras de seguridad del Control San Carlos lo mostraron cuando cruzaba el límite, el pasado miércoles a las 10:30 de la mañana.

Si bien se desconocen los motivos que lo llevaron a obrar de tal manera, dado que estaba solo y en teoría tenía control de sus actos, su familia se mostró aliviada por la noticia. Los primeros en ir a contenerlo fueron familiares que residen en la vecina provincia, a la espera de que los más allegados se encuentren con él más tarde.

Yuvero fue denunciado como desaparecido y, producto de ello se inició un operativo de búsqueda. Su esposa manifestó aseguró que la última vez que lo habían visto había sido el martes por la noche, por lo que el caso resultaba todo un misterio hasta este jueves al mediodía, que un sanjuanino descubrió su paradero por obra del destino.