jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Quien lo reconoció en Mendoza dio aviso a las autoridades e, incluso, cruzó palabra con el ingeniero Esteban Yuvero, quien habría intentado evadir la situación. Los detalles del momento revelador y que dio luz a la intensa búsqueda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Luego de haber permanecido cerca de 48 horas desaparecido, el ingeniero que era intensamente buscado en toda la provincia fue hallado con vida en Mendoza y fue un sanjuanino quien lo identificó y dio aviso a las autoridades. Su relato, que trascendió cuando se conoció la novedad, resultó interesante porque no sólo dio detalles sobre el descubrimiento, sino porque además interactuó con quien hasta ese momento estaba desaparecido.

Lee además
encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: donde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
el ingeniero perdido estaria en mendoza: paso por el control de san carlos
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Por haber visto sus fotos en todos los medios locales, como así también por pertenecer al ámbito de la Facultad de Ingeniería, el hombre que echó luz a la investigación policial reconoció al instante a Esteban Yuvero, cuando lo vio de casualidad en su automóvil, en el acceso que conduce a la ciudad de San Rafael. Según narró, se encontraba circulando en su automóvil junto a su hijo y, por tanto, ambos coincidieron que era el sujeto buscado.

Frente al hallazgo, el sanjuanino se acercó hacia donde estaba y le habló. Le dijo que todo San Juan lo buscaba y, curiosamente, Yuvero se mostró desentendido del tema y, sin prestar atención a sus palabras, continuó con su marcha. Por ese motivo, lo siguió con su vehículo y llamó al 911 para que interviniera, puesto que estaba convencido de que se trataba del ingeniero buscado.

Acorde manifestó, con el personal policial que lo interceptó también se comportó evasivo hasta que, finalmente, pudo ser retenido y puesto bajo vigilancia. Con intenciones de colaborar y de cesar la preocupación de los familiares de Yuvero, el sanjuanino que fue clave en esta historia alertó a sus contactos para que todos se quedaran tranquilos y que supieran que el profesional de 32 años se encontraba en aparentes buenas condiciones físicas.

Lo que siguió después es materia conocida, porque el padre de familia que estaba desaparecido quedó en custodia de la Policía en San Rafael. La investigación ya indicaba que podía hallarse en Mendoza, puesto que las cámaras de seguridad del Control San Carlos lo mostraron cuando cruzaba el límite, el pasado miércoles a las 10:30 de la mañana.

Si bien se desconocen los motivos que lo llevaron a obrar de tal manera, dado que estaba solo y en teoría tenía control de sus actos, su familia se mostró aliviada por la noticia. Los primeros en ir a contenerlo fueron familiares que residen en la vecina provincia, a la espera de que los más allegados se encuentren con él más tarde.

Yuvero fue denunciado como desaparecido y, producto de ello se inició un operativo de búsqueda. Su esposa manifestó aseguró que la última vez que lo habían visto había sido el martes por la noche, por lo que el caso resultaba todo un misterio hasta este jueves al mediodía, que un sanjuanino descubrió su paradero por obra del destino.

Temas
Seguí leyendo

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Gendarmería detectó drogas en un colectivo que pasaba por San Juan rumbo a Mendoza

Recuperan una computadora que había sido robada en una barbería de Rivadavia

Manejaba una moto robada, quiso escapar de la Policía y terminó chocando contra un portón: terminó aprehendido y su acompañante escapó

Le encontraron casi 800 gramos en cogollos de marihuana y un revólver en Rawson y terminó arrestado

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un delincuente asaltó a varias personas que había en un hotel alojamiento de Pocito

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
allanaron un reconocido restobar de rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Te Puede Interesar

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Por Redacción Tiempo de San Juan
Solicitadísimo, el caballo sanjuanino que ganó de punta a punta el Clásico Domingo Faustino Sarmiento
La carrera más importante del año

"Solicitadísimo", el caballo sanjuanino que ganó de punta a punta el Clásico Domingo Faustino Sarmiento

Gendarmería detectó drogas en un colectivo que pasaba por San Juan rumbo a Mendoza
Operativo

Gendarmería detectó drogas en un colectivo que pasaba por San Juan rumbo a Mendoza

Vista de las torres que se proyectan construir en la esquina de Las Heras y 25 de Mayo, en el entorno del Parque de Mayo. 
Expansion inmobiliaria

Los cambios que se vienen en la zona del Parque de Mayo: torres súper top y dos factores que traccionan

El Picante Pereyra del turf.
Historia

El "Picante" Pereyra del turf: el rematador que llegó desde La Rioja para vivir desde adentro el Gran Premio