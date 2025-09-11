jueves 11 de septiembre 2025

Operativo

Gendarmería detectó drogas en un colectivo que pasaba por San Juan rumbo a Mendoza

Tres pasajeros fueron detenidos en un control de Gendarmería sobre la Ruta 141, donde un perro antinarcóticos detectó casi un kilo de drogas oculto en sus pertenencias cuando viajaban desde Jujuy hacia Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-11 at 6.41.10 PM

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detener a tres pasajeros que transportaban casi un kilo de drogas en un colectivo de larga distancia que circulaba rumbo a Mendoza y atravesaba rutas cercanas a San Juan.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección “Chepes” del Escuadrón 58 “La Rioja” sobre la Ruta Nacional Nº 141, a la altura del kilómetro 36, en el departamento Rosario Vera Peñaloza. Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Eva” marcó la presencia de drogas en el equipaje de tres personas que viajaban desde Jujuy hacia Mendoza.

Con testigos presentes, los gendarmes revisaron las pertenencias y hallaron sustancias ocultas en las plantillas de las zapatillas de los pasajeros. Personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmó mediante pruebas de campo “Narcotest” la existencia de 892 gramos de cannabis sativa, 32 gramos de cocaína y 15 gramos de pasta base.

Por orden del Juzgado Federal de La Rioja, los tres pasajeros quedaron detenidos y se secuestraron tanto los estupefacientes como sus teléfonos celulares. El procedimiento refuerza el rol estratégico de los controles en rutas cercanas a San Juan, utilizadas como corredores hacia Mendoza para el tráfico de sustancias ilegales.

