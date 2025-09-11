viernes 12 de septiembre 2025

Estafa millonaria

Buscó vender un aire acondicionado por Facebook y terminó estafada en $8.000.000

La víctima fue una mujer de Chimbas. Le pidieron devolver una supuesta transferencia equivocada y le vaciaron las cuentas bancarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

El intento de una vecina de Chimbas por vender un aire acondicionado a través de Facebook terminó en un verdadero fiasco. Lo que comenzó como una operación comercial sencilla se transformó, para desgracia de ella, en un gran engaño que le significó la pérdida de 8 millones de pesos en cuestión de minutos.

Otra vez los delincuentes informáticos hicieron de las suyas y este jueves 11 de septiembre engañaron a una mujer de 51 años, de apellido Gacel, informaron fuentes judiciales. La señora, vecina del barrio Santo Domingo, había publicado días atrás un aviso en Facebook ofreciendo a la venta un aire acondicionado y dejó su número de celular como contacto.

En la tarde de ese jueves, recibió el llamado de un desconocido que se mostró muy interesado en comprar el artefacto. De hecho, cerraron trato y esta persona le pidió el alias de Mercado Pago para realizar la transferencia. Sin embargo, minutos después, el mismo hombre volvió a comunicarse y le aseguró que había enviado por error la suma de 5 millones de pesos a su cuenta.

El supuesto comprador le solicitó entonces que le devolviera ese dinero. Según las versiones oficiales, la mujer le explicó que no tenía capacidad en su cuenta de Mercado Pago para recibir esa suma, pero el estafador insistió y le pidió datos a su marido para poder gestionar la devolución. Fue en ese momento cuando se concretó la maniobra: con la información obtenida, los delincuentes ingresaron a distintas cuentas bancarias de la familia y sustrajeron un total de 8 millones de pesos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 26ª de Chimbas y posteriormente intervino el personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que dispuso las primeras medidas para rastrear el destino de esos fondos. También ordenaron el análisis de la llamada realizada por el estafador.

