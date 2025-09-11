Caso Julieta Viñales: los peritos de la querella aseguran que el médico acusado obró de forma irresponsable

El juicio que debate la responsabilidad penal de Maximiliano Babsía , el médico sospechado por la muerte de Julieta Viñales , ocurrida en marzo de 2020, contó con la intervención de los peritos de la querella, que apuntaron de forma directa contra el otorrinolaringólogo procesado por homicidio culposo .

Según informaron fuentes allegadas, declararon dos especialistas que presentó la familia de la presunta víctima, representada por Cristina Naveda , quienes manifestaron que el profesional actuó de manera irresponsable con su paciente, lo que ocasionó la fatalidad. Fue un cirujano cardiovascular y un otorrinolaringólogo, al igual que quien se sienta en el banquillo de los acusados, los que complicaron su postura.

Los expertos en la materia que participaron en el juicio, uno de forma presencial y otro vía Zoom, hicieron referencia a la autopsia, a las testimoniales, como así también a la historia clínica de la chica de 18 años que perdió la vida. Ambos concluyeron en que Babsía obró con negligencia, tal como lo sostiene la familia que busca la pena de prisión efectiva para el especialista.

El apuntado también ofrecerá un perito de parte que, por el contrario, indicará que no estuvo al alcance de Babsía el desenlace fatal. Eso se estima que ocurrirá el próximo viernes, cuando el debate presidido por el juez Ricardo Moine continúe.

Tras la exposición del médico Carlos Cantoni, que analizó el informe de autopsia, y al cabo de la lectura de la requisitoria fiscal de parte de la representante del Ministerio Público, Claudia Yanina Galante, el médico procesado se abstuvo a declarar, aunque podría hacerlo cuando lo crea conveniente. Mientras tanto, quienes ejercen su defensa técnica son Fernando Castro y Federico Petrignani.

Está previsto que, cuando se reanude el debate, participe la médica Beatriz Vázquez, para exponer sobre el informe de anatomía patológica sobre los restos de la joven que fue operada de las amígdalas y que días después falleció, sorpresivamente. Además, se estima que la madre de Julieta Viñales, Cyntia Aboal, también preste testimonio.

Ni bien inició el proceso, después de 5 años de espera, la mujer se mostró confiada en la justicia y un tanto disgustada con el accionar del médico sospechado de mala praxis. A través de sus redes sociales, cuestionó a Babsía por ingresar a Tribunales sin pasar desapercibido y sin afrontar a los medios que allí se hallaban para cubrir el hecho.

Cómo siempre....llegando a escondidas cobarde! Nunca dar la cara! Te va a dar vergüenza caminar por las calles de San Juan!", expresó la misma que pretende que el médico reciba a 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer la profesión.