viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En juicio

Caso Julieta Viñales: los peritos de la querella aseguran que el médico acusado obró de forma irresponsable

Los especialistas que presentó la familia de la joven que murió tras ser operada por Maximiliano Babsía apuntaron contra el profesional, que también presentará un perito de parte como defensa. Se espera que el viernes declare la madre de la presunta víctima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
484b9e77-fb67-4840-96c7-f51ada81c157
59bf452a-b410-4d76-823c-66408e352a24
f84f4802-2503-4743-9ff6-e678f8706ab8

El juicio que debate la responsabilidad penal de Maximiliano Babsía, el médico sospechado por la muerte de Julieta Viñales, ocurrida en marzo de 2020, contó con la intervención de los peritos de la querella, que apuntaron de forma directa contra el otorrinolaringólogo procesado por homicidio culposo.

Lee además
la madre de julieta vinales apunto contra el medico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio
En Tribunales

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio
Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.
Mala praxis

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Según informaron fuentes allegadas, declararon dos especialistas que presentó la familia de la presunta víctima, representada por Cristina Naveda, quienes manifestaron que el profesional actuó de manera irresponsable con su paciente, lo que ocasionó la fatalidad. Fue un cirujano cardiovascular y un otorrinolaringólogo, al igual que quien se sienta en el banquillo de los acusados, los que complicaron su postura.

10

Los expertos en la materia que participaron en el juicio, uno de forma presencial y otro vía Zoom, hicieron referencia a la autopsia, a las testimoniales, como así también a la historia clínica de la chica de 18 años que perdió la vida. Ambos concluyeron en que Babsía obró con negligencia, tal como lo sostiene la familia que busca la pena de prisión efectiva para el especialista.

El apuntado también ofrecerá un perito de parte que, por el contrario, indicará que no estuvo al alcance de Babsía el desenlace fatal. Eso se estima que ocurrirá el próximo viernes, cuando el debate presidido por el juez Ricardo Moine continúe.

59bf452a-b410-4d76-823c-66408e352a24

Tras la exposición del médico Carlos Cantoni, que analizó el informe de autopsia, y al cabo de la lectura de la requisitoria fiscal de parte de la representante del Ministerio Público, Claudia Yanina Galante, el médico procesado se abstuvo a declarar, aunque podría hacerlo cuando lo crea conveniente. Mientras tanto, quienes ejercen su defensa técnica son Fernando Castro y Federico Petrignani.

Está previsto que, cuando se reanude el debate, participe la médica Beatriz Vázquez, para exponer sobre el informe de anatomía patológica sobre los restos de la joven que fue operada de las amígdalas y que días después falleció, sorpresivamente. Además, se estima que la madre de Julieta Viñales, Cyntia Aboal, también preste testimonio.

f84f4802-2503-4743-9ff6-e678f8706ab8

Ni bien inició el proceso, después de 5 años de espera, la mujer se mostró confiada en la justicia y un tanto disgustada con el accionar del médico sospechado de mala praxis. A través de sus redes sociales, cuestionó a Babsía por ingresar a Tribunales sin pasar desapercibido y sin afrontar a los medios que allí se hallaban para cubrir el hecho.

Cómo siempre....llegando a escondidas cobarde! Nunca dar la cara! Te va a dar vergüenza caminar por las calles de San Juan!", expresó la misma que pretende que el médico reciba a 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer la profesión.

Temas
Seguí leyendo

Buscó vender un aire acondicionado por Facebook y terminó estafada en $8.000.000

Llegó a su casa en Chimbas y dos motochorros la atacaron dentro de su auto

Tragedia en Córdoba: hallaron muertos a un padre y su hijo de 3 años en el Dique El Cajón

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Ni los muertos se salvan: robaron en 70 tumbas del cementerio de Sarmiento

Gendarmería detectó drogas en un colectivo que pasaba por San Juan rumbo a Mendoza

Recuperan una computadora que había sido robada en una barbería de Rivadavia

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un policia sanjuanino discutio con un delivery y le disparo con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Te Puede Interesar

Caso Julieta Viñales: los peritos de la querella aseguran que el médico acusado obró de forma irresponsable
En juicio

Caso Julieta Viñales: los peritos de la querella aseguran que el médico acusado obró de forma irresponsable

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

La suerte del Alberdi: San Martín empató con Belgrano y sumó un punto de oro video
Liga Profesional

La suerte del Alberdi: San Martín empató con Belgrano y sumó un punto de oro

¿Diputados elige al nuevo fiscal General antes de las elecciones?
La sucesión de Quattropani

¿Diputados elige al nuevo fiscal General antes de las elecciones?

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Llegó a su casa en Chimbas y dos motochorros la atacaron dentro de su auto