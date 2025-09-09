Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.

Luego de cinco años de una lucha interminable, el juicio contra Maximiliano Babsía acusado de homicidio culposo en perjuicio de Julieta Viñales , comenzó este martes en Sala 9 de Tribunales.

Qué lío La sorpresiva reacción de una joven cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con Nico Vázquez

Mala praxis Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales

La joven de 18 años falleció en marzo de 2020 luego de una operación de amígdalas. En esta instancia judicial se debatirá la responsabilidad penal, es decir, la mala praxis, del único profesional acusado en la causa.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.02.12 Los familiares de Julieta muy angustiados y entre lágrimas.

En la previa, la familia dio a conocer por todo lo que han luchado para que esta causa llegue a juicio. Estos manifestaron a este diario: “Confiamos en que este juicio represente un paso hacia la Justicia y sirva para visibilizar la importancia de la seguridad del paciente, para que ninguna otra familia atraviese un dolor semejante”.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.02.10 La fiscal Claudia Galante y la abogada querellante, Cristina Naveda.

Esta causa tiene data de 2020. Un 3 de marzo Julieta falleció y desde ahí su familia no paró pidiendo justicia. Babsía la operó en la Clínica Cáceres y era una intervención considerada de bajo riesgo. La investigación judicial determinó que hubo presuntas irregularidades.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.02.09 (1) Juez Ricardo Moine.

El juicio está siendo presidido por el juez … En el Ministerio Público Fiscal… La defensa está a cargo de … y la querella, representando a los familiares de Julieta, está la letrada María Cristina Naveda.