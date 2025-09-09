martes 9 de septiembre 2025

Mala praxis

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

El debate comenzó este martes tras cinco años de idas y vueltas en la Justicia. El acusado, Maximiliano Babsía, en el banquillo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.

Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.

La joven de 18 años falleció en marzo de 2020 luego de una operación de amígdalas. En esta instancia judicial se debatirá la responsabilidad penal, es decir, la mala praxis, del único profesional acusado en la causa.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.02.12
Los familiares de Julieta muy angustiados y entre lágrimas.

Los familiares de Julieta muy angustiados y entre lágrimas.

En la previa, la familia dio a conocer por todo lo que han luchado para que esta causa llegue a juicio. Estos manifestaron a este diario: “Confiamos en que este juicio represente un paso hacia la Justicia y sirva para visibilizar la importancia de la seguridad del paciente, para que ninguna otra familia atraviese un dolor semejante”.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.02.10
La fiscal Claudia Galante y la abogada querellante, Cristina Naveda.

La fiscal Claudia Galante y la abogada querellante, Cristina Naveda.

Esta causa tiene data de 2020. Un 3 de marzo Julieta falleció y desde ahí su familia no paró pidiendo justicia. Babsía la operó en la Clínica Cáceres y era una intervención considerada de bajo riesgo. La investigación judicial determinó que hubo presuntas irregularidades.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.02.09 (1)
Juez Ricardo Moine.

Juez Ricardo Moine.

El juicio está siendo presidido por el juez … En el Ministerio Público Fiscal… La defensa está a cargo de … y la querella, representando a los familiares de Julieta, está la letrada María Cristina Naveda.

Temas
