Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Luego de cinco años de una lucha interminable, el juicio contra Maximiliano Babsía acusado de homicidio culposo en perjuicio de Julieta Viñales, comenzó este martes en Sala 9 de Tribunales.
El debate comenzó este martes tras cinco años de idas y vueltas en la Justicia. El acusado, Maximiliano Babsía, en el banquillo.
La joven de 18 años falleció en marzo de 2020 luego de una operación de amígdalas. En esta instancia judicial se debatirá la responsabilidad penal, es decir, la mala praxis, del único profesional acusado en la causa.
En la previa, la familia dio a conocer por todo lo que han luchado para que esta causa llegue a juicio. Estos manifestaron a este diario: “Confiamos en que este juicio represente un paso hacia la Justicia y sirva para visibilizar la importancia de la seguridad del paciente, para que ninguna otra familia atraviese un dolor semejante”.
Esta causa tiene data de 2020. Un 3 de marzo Julieta falleció y desde ahí su familia no paró pidiendo justicia. Babsía la operó en la Clínica Cáceres y era una intervención considerada de bajo riesgo. La investigación judicial determinó que hubo presuntas irregularidades.
El juicio está siendo presidido por el juez … En el Ministerio Público Fiscal… La defensa está a cargo de … y la querella, representando a los familiares de Julieta, está la letrada María Cristina Naveda.