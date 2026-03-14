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Barrio Costa Canal

Capital: un barbero quedó en la mira por dispararle a un joven por un problema de vieja data

Tres jóvenes fueron citados a la audiencia, pero el fiscal de la UFI Genérica manifestó que solo uno iba a ser imputado formalmente. El señalado está complicado porque, después del ataque, participó en un robo agravado por el que lo condenaron a tres años de prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Thiago Lucero (camisera del interior al centro de la imagen) fue el joven que quedó imputado.

Thiago Lucero (camisera del interior al centro de la imagen) fue el joven que quedó imputado.

Un joven barbero de 19 años, identificado como Thiago Lucero, quedó en la mira de la Justicia por ser el presunto autor de un disparo que hirió a un vecino. El hecho ocurrió en el interior del barrio Costa Canal, en Capital, el pasado 10 de diciembre de 2025.

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Este chico la tiene complicada porque iba a ser juzgado a los pocos días en Flagrancia, pero el tribunal se declaró incompetente y las actuaciones pasaron a la UFI Genérica, a cargo de la ayudante fiscal Belén Sánchez y el fiscal Ignacio Achem. Mientras el legajo se tramitaba para realizar la audiencia de formalización correspondiente, Lucero volvió a delinquir.

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En febrero, cometió un robo agravado por ser en poblado y en banda, y aceptó una pena de 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado que se realizó el 20 de ese mes.

A la audiencia de este viernes no fue solo; otros dos jóvenes estaban en la mira. Se trata de Gabriel Fernández (24) y Alberto Aguilera (18). El fiscal le explicó a la jueza que no iba a formalizar contra ellos y el único que se quedó fue Lucero.

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Este quedó imputado como presunto autor del delito de abuso de arma en concurso real con portación de arma de fuego. Las pruebas contra él son muchas y una es crucial: se le hizo la prueba de absorción atómica a los tres jóvenes y el único que tenía restos de pólvora en su mano era Lucero.

El ataque fue en el interior del barrio Costa Canal. Supuestamente, el barbero Lucero tuvo un problema con el herido y le disparó con un revólver calibre .32. Los efectivos que actuaron en esa ocasión salieron tras los atacantes y los detuvieron. En el interior de una vivienda secuestraron el arma usada en el ataque. La víctima sufrió un disparo a la altura de su hombro derecho.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva en el Penal de Chimbas, pero la jueza Mabel Moya dictó la medida por un mes, la cual será cumplida en su domicilio.

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