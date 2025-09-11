Tragedia en Córdoba: hallaron muertos a un padre y su hijo de 3 años en el Dique El Cajón

Tras dos días de intensa búsqueda, se confirmó la muerte de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro Fink Olariaga, de 3 años, en la provincia de Córdoba. Los cuerpos fueron hallados por personal del DUAR y la policía provincial en el Dique El Cajón, enganchados entre ramas a varios metros de profundidad.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, los efectivos realizaban las tareas de rescate y continúan con la investigación para determinar las causas del hecho. La desaparición había generado gran preocupación en Capilla del Monte, donde la familia reside, dado que el lugar donde fueron encontrados era habitual para sus paseos recreativos.

El padre y el hijo habían salido el 10 de septiembre por la tarde con la intención de ir a “tirar piedras al río”, una actividad que solían realizar juntos. Al no regresar a su hogar y no poder contactarlos por teléfono, los familiares comenzaron una búsqueda propia en los alrededores del río Calabalumba.

Durante esta primera inspección, hallaron el automóvil del hombre, un Chevrolet Aveo gris, a unos 600 metros del balneario Águila Blanca. El vehículo estaba intacto, con llave y sin señales de violencia ni de forzamiento, lo que derivó en la inmediata notificación a las autoridades y el despliegue de un operativo oficial que se extendió desde la noche del miércoles hasta el jueves por la tarde, momento en que se localizaron los cuerpos.