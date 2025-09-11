jueves 11 de septiembre 2025

Grave incidente

El edificio Libertad de la Armada en Retiro ardió en llamas y una ambulancia volcó llegando al lugar

El fuego afectó a gran parte de las instalaciones del edificio de la Armada. Varias dotaciones de bomberos trabajaron para sofocar las llamas. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El edificio Libertad de la Armada, ubicado en Retiro, ardió en llamas en la mañana de hoy, debido a un incendio que se originó en el parabalas de goma del Polígono de Tiro, durante un adiestramiento rutinario del personal. Mientras varias dotaciones de bomberos trabajaban para sofocar las llamas sucedió un accidente de tránsito protagonizado por una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar.

El edificio está ubicado en Comodoro Py 2055 y es de la Armada Argentina. Si bien el fuego está dominado, durante varias horas trabajaron el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires junto al SAME.

Fue arduo el trabajo de los primeros instantes, debido a que se tuvo que evacuar todo el material explosivo que podía llegar a agravar la situación, además del personal que se encontraba en el lugar. El cuerpo de bomberos logró que las llamas no alcancen la imprenta lindera al edificio, ya que allí hay mucho material inflamable.

Lo llamativo fue que mientras se trabajaba arduamente para controlar el fuego, se produjo otro incidente cuando una ambulancia del SAME que se dirigía al ligar volcó a metros del edificio, sobre la avenida Comodoro Py.

image

“Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, de Bomberos de la Ciudad, acudió a auxiliar a los ocupantes de la ambulancia que volcó metros antes de llegar al predio donde se registraba el incendio. Los rescatistas auxiliaron al conductor y al médico, que luego fueron trasladados al hospital Fernández”, detallaron las autoridades.

Afortunadamente, pese a lo grave de la situación, no se lamentan victimas fatales o de gravedad.

