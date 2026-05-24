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Investigación

Indagan al financista vinculado a la AFA por presunto lavado millonario a través de clubes de fútbol

Maximiliano Vallejo deberá declarar ante la Justicia acusado de lavar más de 100 millones de dólares mediante operaciones con al menos 16 clubes.

Por Agencia NA
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El financista Maximiliano “Maxi” Vallejo, señalado por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, deberá presentarse a declaración indagatoria ante la Justicia federal en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de clubes del fútbol argentino, según informó Clarín.

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De acuerdo con la investigación, Vallejo —titular de la firma Sur Finanzas— está acusado de integrar una asociación ilícita que habría canalizado más de 100 millones de dólares mediante operaciones con al menos 16 entidades deportivas, además de la compra de bienes de alta gama y propiedades para presuntamente blanquear fondos de origen ilegal, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco sostienen que el esquema incluía contratos financieros con clubes como Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central, entre otros, que en apariencia eran acuerdos comerciales legítimos pero que, según la acusación, encubrían maniobras defraudatorias y movimientos de dinero irregular.

La causa también contempla cargos por retención indebida de impuestos y posibles infracciones al régimen cambiario. En ese marco, se investiga la adquisición de decenas de vehículos de lujo —incluida una Ferrari California— y diversas propiedades que habrían sido registradas a nombre de sociedades vinculadas para ocultar su titularidad.

Según la información publicada por Clarín, el expediente se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA, que derivó en allanamientos a la AFA y a varios clubes, donde se halló documentación que vincularía a Vallejo con operaciones financieras extendidas en el ámbito del fútbol.

En paralelo, los investigadores analizan supuestas maniobras relacionadas con permisos de importación (SIRA) y un entramado empresarial integrado por múltiples firmas, a través de las cuales se habrían canalizado fondos durante los últimos años.

También fueron citadas otras personas del entorno del financista, mientras que la Justicia dispuso medidas como la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados.

El caso incluye además una investigación específica sobre el Club Atlético Banfield, donde se analizan contratos considerados por la fiscalía como perjudiciales para la institución y funcionales al presunto circuito de blanqueo.

La causa sigue en desarrollo y se espera que la declaración indagatoria de Vallejo permita avanzar en el esclarecimiento de un entramado que, según los investigadores, habría utilizado estructuras del fútbol argentino para operar financieramente con fondos de origen ilícito.

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