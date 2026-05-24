Cristina Kirchner recibió al fotógrafo Pablo Grillo

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió este sábado en su domicilio al fotógrafo Pablo Grillo, quien el año pasado recibió un disparo de bala de goma durante una manifestación frente al Congreso y casi pierde la vida.
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La ex presidenta se entrevistó con el reportero gráfico que casi pierde la vida durante una manifestación frente al Congreso.
La ex presidenta Cristina Kirchner recibió este sábado en su domicilio al fotógrafo Pablo Grillo, quien el año pasado recibió un disparo de bala de goma durante una manifestación frente al Congreso y casi pierde la vida.
La ex mandataria se reunió con el joven reportero gráfico en su casa de San José 1111, donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.
"Nuestra tarde milagrosa. Cristina con Pablo, Pablo con Cristina. Dios tiene buenos planes...", publicó el intendente de Lanús, Julián Álvarez, en su cuenta de X, junto a una imagen del encuentro, del que también participó el padre del fotógrafo.
El 12 de marzo de 2025, Grillo se encontraba en las inmediaciones del Congreso y sacaba fotos de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
El cabo de Gendarmería Héctor Guerrero disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó directamente en la cabeza del fotoperiodista y le provocó daños severos y con una rehabilitación que hoy continúa.