Una formación del tren Roca chocó contra un micro en Ezeiza y 12 personas resultaron heridas

Una formación del tren Roca chocó contra un micro en el paso a nivel de la calle Pravaz, Ezeiza . Hay al menos 12 heridos leves y el ramal Ezeiza funciona con servicio limitado entre Plaza Constitución y la estación de Monte Grande.

El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana cuando el tren embistió un micro de la empresa Rienda León. El hecho obligó a interrumpir la circulación normal hacia Ezeiza, lo que afecta el traslado de cientos de usuarios en plena hora pico.

Servicio limitado por obras en otros ramales de la línea Roca

Hasta el domingo 14 de septiembre, los trenes del ramal Bosques vía Quilmes circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por trabajos de renovación y elevación del tendido de vías en la estación Sourigues.

Las obras comprenden la elevación de 700 metros de terraplén, la renovación integral de 2.400 metros de vías en la estación Sourigues y la adecuación del paso a nivel Camino Gral. Belgrano.

El servicio también está interrumpido por obras hasta el domingo 14 entre las estaciones Berazategui y Bosques del ramal Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley).

Además está cerrada la estación Hipólito Yrigoyen por obras.