jueves 11 de septiembre 2025

ahuyentar insectos del jardín

El truco infalible para ahuyentar insectos de tu jardín

Aunque muchos creen que es solo un adorno curioso, esta técnica natural se utiliza para repeler moscas y otros insectos voladores en jardines y espacios al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ahuyentar insectos de tu jardín

¿Alguna vez viste una bolsa de agua con monedas colgada popular, lo cierto en un patio o terraza? Aunque a simple vista puede parecer un objeto decorativo o una superstición es que se trata de un método casero muy utilizado para alejar insectos de forma natural, sin químicos ni dispositivos costosos.

¿Para qué sirve colgar bolsas con agua y monedas?

El truco consiste en llenar bolsas plásticas transparentes con agua y colocar unas cuantas monedas en su interior. Estas se cuelgan en puntos estratégicos del patio, como cerca de mesas, parrillas o áreas donde se suele comer al aire libre. ¿El objetivo? Ahuyentar moscas y otros insectos voladores.

Según especialistas en control de plagas, el reflejo de la luz sobre el agua y las monedas crea un efecto visual que desorienta a los insectos. Los destellos generados por la refracción de la luz actúan como una especie de “barrera visual” que incomoda a las moscas y evita que se acerquen a ciertas zonas.

image

Beneficios de usar este método natural

Este truco es uno de los más populares por su efectividad y bajo costo. Aquí te dejamos algunas de sus ventajas más destacadas:

  • Eficaz contra insectos voladores: Funciona especialmente bien con moscas, que son sensibles a los reflejos de luz.

  • Sin tóxicos ni productos químicos: Ideal para hogares con niños o mascotas, ya que no representa riesgos para la salud.

  • Fácil de aplicar: No requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos.

  • Cero gasto eléctrico: A diferencia de otros repelentes, no consume energía.

Cómo aplicar este truco paso a paso

Si querés probar esta técnica en tu casa, seguí estos simples pasos:

  • Utilizá bolsas plásticas transparentes (tipo ziploc o similares).

  • Llená cada bolsa con agua hasta la mitad.

  • Agregá entre 3 y 5 monedas (de preferencia plateadas).

  • Cerrá bien la bolsa y colgala en lugares estratégicos donde haya mayor presencia de moscas.

  • Renová el contenido cada cierto tiempo para mantener su efectividad.

Aunque no hay una base científica contundente que respalde su funcionamiento, la experiencia de muchos usuarios demuestra que puede ser una herramienta útil para complementar otras estrategias de control de insectos.

Otras formas naturales de mantener tu patio sin insectos

Si querés potenciar la protección de tu jardín o terraza, podés combinar el uso de las bolsas de agua con estas alternativas caseras:

  • Cáscaras de cítricos: Colocarlas en distintos puntos del patio puede ayudar a mantener lejos a mosquitos y hormigas.

  • Plantas aromáticas: La albahaca, la lavanda y la menta actúan como repelentes naturales gracias a sus aromas intensos.

  • Mezcla de vinagre y agua: Rociá zonas de alto tránsito de insectos para alejarlos sin necesidad de aerosoles tóxicos.

  • Velas de citronela: Una opción ideal para cenas al aire libre o eventos en el jardín.

