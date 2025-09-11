Cómo limpiar acero inoxidable sin rayarlo

El acero inoxidable resiste mucho, pero se marca con huellas, grasa y cal. Con métodos suaves y sin abrasivos podés limpiar y abrillantar sin dañarlo. Esta guía sirve para cocina y baño.
Trucos efectivos para que hornos, piletas y utensilios queden impecables. Materiales simples, pasos claros y errores a evitar.
Materiales
Probá en una zona pequeña. Evitá lana de acero, cloro puro y pastas abrasivas.
1) Limpieza básica
Mezclar agua tibia + unas gotas de detergente. Pasar paño en la dirección del pulido. Enjuagar y secar.
2) Grasa difícil
Hacer una pasta de bicarbonato + agua, aplicar 5 minutos y retirar con paño húmedo. Secar.
3) Sarro y velos
Rociar vinagre (o limón) diluido 1:1. Dejar 2–3 minutos, enjuagar y secar bien.
4) Abrillantado
Una gota de aceite en paño seco. Pasadas largas y finas para disimular marcas.
Frotar a contrapelo
Raya y opaca el material. Siempre en la dirección del pulido.
Dejarlo mojado
El agua estancada deja velos. Secar siempre.