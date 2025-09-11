jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hogar y deco

Cómo limpiar acero inoxidable sin rayarlo

Trucos efectivos para que hornos, piletas y utensilios queden impecables. Materiales simples, pasos claros y errores a evitar.

Por Irene Toledo
Paño suave y movimientos en la dirección del pulido

Paño suave y movimientos en la dirección del pulido

Freepik

El acero inoxidable resiste mucho, pero se marca con huellas, grasa y cal. Con métodos suaves y sin abrasivos podés limpiar y abrillantar sin dañarlo. Esta guía sirve para cocina y baño.

Lee además
¿tenes alguna frazada, colchon o articulo de limpieza de mas?, mira como ayudar a quienes sufrieron por la lluvia
Colecta en San Juan

¿Tenés alguna frazada, colchón o artículo de limpieza de más?, mirá cómo ayudar a quienes sufrieron por la lluvia
encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de mar del plata: los impactantes detalles
Tremendo

Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata: los impactantes detalles

Materiales y preparación

Materiales

  • Agua tibia y detergente suave

  • Paños de microfibra (2 o más)

  • Bicarbonato (para grasa difícil)

  • Vinagre blanco o jugo de limón (para sarro/velos)

  • Aceite mineral o de cocina (acabado)

Antes de empezar

Probá en una zona pequeña. Evitá lana de acero, cloro puro y pastas abrasivas.

Paso a paso

1) Limpieza básica

Mezclar agua tibia + unas gotas de detergente. Pasar paño en la dirección del pulido. Enjuagar y secar.

2) Grasa difícil

Hacer una pasta de bicarbonato + agua, aplicar 5 minutos y retirar con paño húmedo. Secar.

3) Sarro y velos

Rociar vinagre (o limón) diluido 1:1. Dejar 2–3 minutos, enjuagar y secar bien.

4) Abrillantado

Una gota de aceite en paño seco. Pasadas largas y finas para disimular marcas.

Errores frecuentes a evitar

Frotar a contrapelo

Raya y opaca el material. Siempre en la dirección del pulido.

Dejarlo mojado

El agua estancada deja velos. Secar siempre.

Temas
Seguí leyendo

¿Estás buscando trabajo?: así se consiguen a través de las redes sociales, según una experta

ANMAT emitió un "alerta alimentaria" y prohibió el consumo de un queso mantecoso

Una formación del tren Roca chocó contra un micro en Ezeiza y 12 personas resultaron heridas

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Cómo lograr que el potus crezca fuerte y saludable

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla

Guido Kaczka se quebró en vivo por la historia de un participante que perdió a sus padres en la pandemia

Ciencia argentina: visualizan por primera vez en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

Te Puede Interesar

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Por Pablo Mendoza
Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo
Postura firme

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo

La UNSJ viene marchando en San Juan en el marco del reclamo nacional por el escaso presupuesto y el pedido de mejoras salariales.
Reacciones

Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, cómo están las cuentas de la UNSJ

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió al caso de la alumna que se atrincheró armada en una escuela de Mendoza.
Tras lo ocurrido en Mendoza

La ministra Fuentes, sobre el caso de la alumna armada: "Nunca estamos preparados para estas cosas, pero trabajamos en prevención"