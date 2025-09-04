jueves 4 de septiembre 2025

Colecta en San Juan

¿Tenés alguna frazada, colchón o artículo de limpieza de más?, mirá cómo ayudar a quienes sufrieron por la lluvia

La Universidad Nacional de San Juan impulsa una campaña solidaria frente al impacto que generó el temporal de Santa Rosa durante el fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde el pasado lunes, la Universidad Nacional de San Juan puso en marcha una campaña solidaria para ayudar a las familias sanjuaninas que sufrieron los embates del temporal de lluvia ocurrido durante el último fin de semana, en medio de la Tormenta de Santa Rosa.

Los integrantes de la UNSJ reciben donaciones en el edificio de El Palomar, ubicado en 25 de Mayo 921 Oeste, hasta mañana viernes, en el horario de 9 a 21. Ellos están juntando frazadas, colchones, alimentos no perecederos, artículos de limpieza y bidones de agua.

“Ante las intensas lluvias que azotaron la provincia durante el pasado fin de semana y que provocaron graves consecuencias en diferentes barrios de la provincia, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de su Secretaría de Bienestar Universitario, puso en marcha una campaña solidaria destinada a asistir a las familias afectadas”, recordaron.

Al respecto, Florencia Ficcardi, secretaria del área, informó que la decisión fue tomada en conjunto con el rector de la Universidad, en respuesta a la preocupación creciente por la situación que atraviesan miles de sanjuaninos. “El día domingo llovió casi 24 horas seguidas en la provincia, y muchas de las familias que viven en zonas con viviendas precarias fueron fuertemente perjudicadas”, señaló.

Con lo recolectado durante la jornada, se prevé realizar entregas en algunos de los barrios afectados, mediante la colaboración de voluntarios —en su mayoría estudiantes— y el apoyo logístico de la UNSJ.

“Sabemos que no vamos a poder llegar a todos los barrios, pero queremos al menos brindar un alivio a algunas de las familias que más lo necesitan, desde nuestras posibilidades”, expresó la funcionaria.

Según datos difundidos oficialmente, más de 5.000 familias han sido asistidas por el Gobierno provincial, y se han registrado numerosas evacuaciones. En ese contexto, estudiantes universitarios vinculados a brigadas educativas alertaron sobre la gravedad de la situación en los barrios más vulnerables y la necesidad urgente de ayuda.

“Desde la Universidad decidimos ser promotores de una campaña más, sumándonos a los esfuerzos que ya se están realizando desde el Gobierno provincial y los municipios, con el objetivo de organizar la solidaridad que caracteriza a la comunidad sanjuanina”, agregó Ficcardi.

Fuente: UNSJ

