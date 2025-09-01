Afirman que en parte de San Juan llovió en 2 días la mitad del promedio anual y que fue un fenómeno "raro": ¿sigue el frío?

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.

El fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de agosto será recordado como uno de los más atípicos en la historia reciente de San Juan. El temporal de Santa Rosa llegó con características poco comunes para esta época del año: lluvias intensas, caída de granizo y hasta nevadas en zonas bajas del territorio provincial. Ahora, un especialista en climatología analizó el fenómeno, su impacto inmediato y las condiciones que se esperan para los próximos días.

El climatólogo Germán Poblete detalló que las precipitaciones fueron tan intensas que en algunas zonas de San Juan cayeron en apenas 48 horas casi tantos milímetros como los que se registran durante todo un año.

“En Capital cayeron 29 milímetros. Pero tengo registros de que en Caucete precipitaron 50 milímetros. Eso representa prácticamente la mitad del promedio anual de lluvias en la provincia, que se mueve entre los 95 y 100 milímetros. En 25 de Mayo sucedió algo similar, con 48.1 mm”, explicó Poblete.

Un fenómeno climático “raro”

El especialista calificó el evento como un fenómeno climático “singular, extraordinario y extemporáneo”. Señaló que las lluvias fueron similares a las que se suelen registrar en pleno verano, pero ocurrieron a fines de agosto, cuando el invierno aún no termina.

“Ha sido una lluvia rara, porque tuvo características propias de la temporada estival, tanto en intensidad como en duración. Y al mismo tiempo llegó acompañada de nevadas, no solo en la Cordillera y la Precordillera, sino también en zonas bajas, como Pederal, en Sarmiento”, detalló.

Más allá de lo inusual del fenómeno, Poblete aseguró que estas lluvias fueron beneficiosas para la provincia: “Toda el agua que caiga en San Juan es bienvenida, sobre todo en medio de la sequía que atravesamos. Seguramente lo notaremos en los campos, especialmente en zonas como Jáchal o Iglesia, donde el paisaje seco podría empezar a mostrar algunos brotes. También es importante para el arbolado público y para asentar el suelo antes de la llegada del viento Zonda”.

¿Sigue el frío? Esto dice el pronóstico

Según Poblete, el frío continuará durante esta semana debido al ingreso de una vaguada desde el Océano Atlántico. El lunes arrancó con una mínima de 2,5 °C y cielo parcialmente nublado, pero se espera que el sol gane protagonismo hacia la tarde, con una máxima cercana a los 16 °C.

