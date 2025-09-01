Datos actualizados tras Santa Rosa: ya son más de 5.000 las familias asistidas por el temporal en San Juan

El temporal de Santa Rosa que azotó con fuerza a San Juan durante el fin de semana con tormentas y gran cantidad de lluvia caída, generó complicaciones en viviendas en distintos departamentos de la provincia. En ese contexto, el Gobierno provincial ofreció rápida asistencia a las familias afectadas. Este lunes a primera hora, actualizaron los datos vinculados a los damnificados y la ayuda ofrecida. “Desde el sábado 30 de agosto y hasta aproximadamente las 19 horas de este domingo 31, un total de 5.103 familias de todos los departamentos fueron asistidas con diferentes elementos”, afirmaron.

Extemporal Afirman que en parte de San Juan llovió en 2 días la mitad del promedio anual y que fue un fenómeno "raro": ¿sigue el frío?

Según detallaron desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se entregaron cochones, frazadas, palos, cortes de nylon, módulos alimentarios, “entre otros elementos fundamentales para responder a las demandas de las familias damnificadas ante las inclemencias climáticas, inclusive para reforzar la seguridad de sus viviendas”.

Al tiempo que aclararon: “La mayoría de estas familias pudo permanecer en sus casas, sin la necesidad de ser evacuados”.

La ayuda no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. Entre otros casos, en este contexto, se ha asistido puntualmente a familias de pueblos originarios asentados de Sarmiento, 25 de mayo y Caucete y a los damnificados por un incendio en Villa Etelvina, en Caucete, la noche del sábado 30 de agosto.

“Es de destacar el trabajo interministerial realizado en estos días, el que fue coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, al que se sumaron autoridades y personal de los ministerios de Salud; Gobierno; Turismo, Cultura y Deporte; Educación; Producción, Trabajo e Innovación, además de la Secretaría de Ambiente para el armado de módulos y carga en camiones y camionetas para distribuir en toda la provincia. Además, desde todas las áreas se pusieron a disposición más de 100 movilidades para agilizar y facilitar el envío”, señalaron.

Las zonas más afectadas

Para finalizar, desde el organismo difundieron cuál fue el número de familias a las que ofrecieron elementos y ayuda, en cada uno de los departamentos afectados en la provincia.

Según los registros, la asistencia se ha realizado de la siguiente manera: