lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevo balance

Datos actualizados tras Santa Rosa: ya son más de 5.000 las familias asistidas por el temporal en San Juan

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano ofrecieron nueva información en el inicio de este lunes. Cuáles son los departamentos más afectados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más de 5.000 familias debieron recibir asistencia en distintos departamentos de San Juan tras el temporal de Santa Rosa.

Más de 5.000 familias debieron recibir asistencia en distintos departamentos de San Juan tras el temporal de Santa Rosa.

El temporal de Santa Rosa que azotó con fuerza a San Juan durante el fin de semana con tormentas y gran cantidad de lluvia caída, generó complicaciones en viviendas en distintos departamentos de la provincia. En ese contexto, el Gobierno provincial ofreció rápida asistencia a las familias afectadas. Este lunes a primera hora, actualizaron los datos vinculados a los damnificados y la ayuda ofrecida. “Desde el sábado 30 de agosto y hasta aproximadamente las 19 horas de este domingo 31, un total de 5.103 familias de todos los departamentos fueron asistidas con diferentes elementos”, afirmaron.

Lee además
Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Extemporal

Afirman que en parte de San Juan llovió en 2 días la mitad del promedio anual y que fue un fenómeno "raro": ¿sigue el frío?
Cecilia Mas, durante su participación en Media Hora Entre Preguntas video
Media Hora Entre Preguntas

Cecilia Mas y su especial collage de sentimientos

Según detallaron desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se entregaron cochones, frazadas, palos, cortes de nylon, módulos alimentarios, “entre otros elementos fundamentales para responder a las demandas de las familias damnificadas ante las inclemencias climáticas, inclusive para reforzar la seguridad de sus viviendas”.

image

Al tiempo que aclararon: “La mayoría de estas familias pudo permanecer en sus casas, sin la necesidad de ser evacuados”.

La ayuda no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. Entre otros casos, en este contexto, se ha asistido puntualmente a familias de pueblos originarios asentados de Sarmiento, 25 de mayo y Caucete y a los damnificados por un incendio en Villa Etelvina, en Caucete, la noche del sábado 30 de agosto.

image

“Es de destacar el trabajo interministerial realizado en estos días, el que fue coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, al que se sumaron autoridades y personal de los ministerios de Salud; Gobierno; Turismo, Cultura y Deporte; Educación; Producción, Trabajo e Innovación, además de la Secretaría de Ambiente para el armado de módulos y carga en camiones y camionetas para distribuir en toda la provincia. Además, desde todas las áreas se pusieron a disposición más de 100 movilidades para agilizar y facilitar el envío”, señalaron.

image

Las zonas más afectadas

Para finalizar, desde el organismo difundieron cuál fue el número de familias a las que ofrecieron elementos y ayuda, en cada uno de los departamentos afectados en la provincia.

Según los registros, la asistencia se ha realizado de la siguiente manera:

  • Chimbas: 833 familias
  • Caucete: 810 familias
  • 25 de mayo: 509 familias
  • Rawson : 469 familias
  • Pocito: 379 familias
  • 9 de julio: 270 familias
  • San Martín: 250 familias
  • Albardón: 225 familias
  • Capital: 220 familias
  • Ullum: 220 familias
  • Sarmiento: 215 familias
  • Santa Lucía: 200 familias
  • Rivadavia: 183 familias
  • Angaco: 150 familias
  • Zonda: 120 familias
  • Pueblos originarios (25 de mayo, Sarmiento, Caucete): 50 familias
Temas
Seguí leyendo

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Momento de alta tensión y buena noticia: el sanjuanino Eduardo Desimone sigue en La Voz gracias al público

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

El grupo de jubilados que resucitó un terreno que llevaba más de 10 años abandonado en Capital para jugar al tejo

Temporal de Santa Rosa: Orrego puso todos los recursos provinciales al servicio de los damnificados

¿Por qué cada vez más personas se enamoran en el trabajo?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

El Guascazo, el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es una seda en el penal de Chimbas
9 días

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Te Puede Interesar

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse
Obra pública

Para la ampliación de la Terminal de Ómnibus de San Juan las constructoras tienen más tiempo para presentarse

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Extemporal

Afirman que en parte de San Juan llovió en 2 días la mitad del promedio anual y que fue un fenómeno "raro": ¿sigue el frío?

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del 50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino video
Pasiones del interior

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del '50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde el Ministerio de Producción de la provincia ofrecieron un reporte sobre el impacto del granizo y la lluvia en las fincas de San Juan.
Impacto

El temporal no afectó mayormente los cultivos en la provincia, pero hay un detalle que causa alarma