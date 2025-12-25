Sábado y domingo con dos ferias con entrada gratuita en el Auditorio: conocé las propuestas

El último fin de semana de diciembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria serán escenario de dos ferias con propuestas culturales, comerciales y recreativas, con entrada libre y gratuita.

El último fin de semana de diciembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria serán escenario de dos destacadas ferias que invitan a sanjuaninos y turistas a disfrutar de propuestas culturales, comerciales y recreativas, con entrada libre y gratuita.

Historia "Mientras yo lo lloraba, otros niños vivían": a un año de la donación de órganos en San Juan que transformó el dolor en esperanza

El sábado 27 de diciembre, de 20:00 a 01:00, se desarrollará una nueva edición de la Feria Amatista, que en esta oportunidad presenta su propuesta especial “Noche de Feria”.

El evento ofrecerá un recorrido por más de 90 emprendedores y artesanos, quienes exhibirán productos de diseño, indumentaria, decoración, artesanías, cosmética natural, regalería y gastronomía. La propuesta se completa con un patio gastronómico, patio cervecero y una zona kids, pensada para el disfrute de las infancias en un entorno seguro y al aire libre.

En tanto, el domingo 28 de diciembre, de 19:00 a 23:30, tendrá lugar Flor de Feria – Edición Reyes Magos, una propuesta que reunirá a más de 100 expositores de distintos departamentos de San Juan. Artesanías, diseño de indumentaria, decoración y delicias gastronómicas formarán parte de esta edición especial, que además contará con un espacio dedicado a las infancias. Entre las actividades destacadas se encuentra “El Rincón Real”, donde los Reyes Magos recibirán a niñas y niños para escuchar sus deseos y recibir sus cartas.

“Ambas ferias se consolidan como espacios de encuentro que promueven el trabajo de emprendedores y artesanos locales, fortaleciendo la economía creativa y ofreciendo alternativas recreativas para disfrutar en familia durante las celebraciones de fin de año”, indicaron desde el Ministerio de Turismo al difundir las actividades.