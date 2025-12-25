jueves 25 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendalo

Sábado y domingo con dos ferias con entrada gratuita en el Auditorio: conocé las propuestas

Este fin de semana emprendedores, productores y artesanos se darán cita en dos ferias para disfrutar en familia. En uno de los eventos, los Reyes Magos recibirán a los niños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El último fin de semana de diciembre, los Jardines del&nbsp;Auditorio Juan Victoria serán escenario de dos ferias con propuestas culturales, comerciales y recreativas, con entrada libre y gratuita.

El último fin de semana de diciembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria serán escenario de dos ferias con propuestas culturales, comerciales y recreativas, con entrada libre y gratuita.

El último fin de semana de diciembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria serán escenario de dos destacadas ferias que invitan a sanjuaninos y turistas a disfrutar de propuestas culturales, comerciales y recreativas, con entrada libre y gratuita.

Lee además
En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.
Para disfrutar el verano

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra
mientras yo lo lloraba, otros ninos vivian: a un ano de la donacion de organos en san juan que transformo el dolor en esperanza video
Historia

"Mientras yo lo lloraba, otros niños vivían": a un año de la donación de órganos en San Juan que transformó el dolor en esperanza

El sábado 27 de diciembre, de 20:00 a 01:00, se desarrollará una nueva edición de la Feria Amatista, que en esta oportunidad presenta su propuesta especial “Noche de Feria”.

El evento ofrecerá un recorrido por más de 90 emprendedores y artesanos, quienes exhibirán productos de diseño, indumentaria, decoración, artesanías, cosmética natural, regalería y gastronomía. La propuesta se completa con un patio gastronómico, patio cervecero y una zona kids, pensada para el disfrute de las infancias en un entorno seguro y al aire libre.

En tanto, el domingo 28 de diciembre, de 19:00 a 23:30, tendrá lugar Flor de Feria – Edición Reyes Magos, una propuesta que reunirá a más de 100 expositores de distintos departamentos de San Juan. Artesanías, diseño de indumentaria, decoración y delicias gastronómicas formarán parte de esta edición especial, que además contará con un espacio dedicado a las infancias. Entre las actividades destacadas se encuentra “El Rincón Real”, donde los Reyes Magos recibirán a niñas y niños para escuchar sus deseos y recibir sus cartas.

“Ambas ferias se consolidan como espacios de encuentro que promueven el trabajo de emprendedores y artesanos locales, fortaleciendo la economía creativa y ofreciendo alternativas recreativas para disfrutar en familia durante las celebraciones de fin de año”, indicaron desde el Ministerio de Turismo al difundir las actividades.

Temas
Seguí leyendo

Personas en situación de calle celebraron la Nochebuena en el Hogar Papa Francisco

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)

Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas

Entre la unión familiar y la melancolía: el complejo mapa emocional de los sanjuaninos en Navidad

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado

El arte une generaciones: madre e hija emprendedoras que cumplieron el sueño de trabajar juntas en San Juan

Convocatorias públicas a adopciones en San Juan: los últimos 5 casos provinciales y cómo terminaron

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.
Para disfrutar el verano

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud
Solidaridad

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas
Operativo

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Te Puede Interesar

En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.
Para disfrutar el verano

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Juan Manuel Vizcaíno y Fabián Noriega, los integrantes de Limbo, durante una presentación en Buenos Aires. video
Balance más que positivo

Limbo le baja la persiana a un 2025 entre inteligencia artificial, viajes y estrenos

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

El incendio de una palmera generó preocupación en Rawson. Creen que el siniestro se inició como consecuencia del uso de pirotecnica.
Susto

Una palmera se incendió y causó preocupación entre vecinos de Rawson: sospechan que fue por pirotecnia