miércoles 24 de diciembre 2025

Entre la unión familiar y la melancolía: el complejo mapa emocional de los sanjuaninos en Navidad

Una encuesta de TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores revela que, aunque los valores afectivos y solidarios predominan en la provincia, casi un 20% de la población atraviesa las fiestas con un profundo sentimiento de tristeza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los sanjuaninos este 24 de diciembre, en la previa a Navidad.

Los sanjuaninos este 24 de diciembre, en la previa a Navidad.

image

La llegada de la Navidad en San Juan despierta un abanico de emociones que reflejan la complejidad del panorama social y personal de sus habitantes en el cierre del año. En este escenario, un sondeo de opinión realizado por TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores permite desglosar qué valores consideran más importantes transmitir los ciudadanos en estas fechas tan significativas. Los resultados muestran que la gente busca refugio principalmente en los vínculos cercanos y en la espiritualidad, aunque el clima festivo no logra ocultar las huellas de la nostalgia que afectan a una porción considerable de la sociedad local.

El sentimiento que lidera las preferencias de los sanjuaninos es el deseo de fortalecer los lazos afectivos dentro del hogar y el compromiso con el prójimo. Según los datos recolectados, la unión familiar se posiciona como el valor fundamental con un 22.1% de las elecciones, lo que representa un total de 1.393 votos. Muy de cerca se ubica la solidaridad, elegida por el 21% de los participantes con 1.320 adhesiones, lo que sugiere que, ante un contexto que puede percibirse como difícil, la población opta por volcarse hacia el acompañamiento mutuo y la cohesión comunitaria como principales pilares de su identidad navideña.

image

La dimensión espiritual y la capacidad de resiliencia también juegan un papel determinante en la idiosincrasia de San Juan durante las festividades. En este sentido, la fe fue destacada como el valor primordial por un 20% de los encuestados, sumando un total de 1261 votos, mientras que la gratitud fue el sentimiento elegido por el 18.3% de las respuestas, alcanzando los 1.151 votos. Estas cifras demuestran que casi cuatro de cada diez sanjuaninos encuentran en la creencia religiosa o en el reconocimiento de lo positivo una forma de darle sentido a la celebración, buscando un equilibrio emocional frente a las presiones cotidianas del entorno.

Sin embargo, la encuesta también deja al descubierto una faceta menos luminosa del sentir popular que invita a la reflexión profunda sobre el estado de ánimo general. Un 18.6% de los participantes, equivalente a 1.169 votos, manifestó que no considera importante transmitir ningún valor debido a que perciben esta Navidad como una época triste. Esta interpretación de los datos revela que, a pesar de la preeminencia de los valores positivos, existe un sector relevante de la población de San Juan que atraviesa las fiestas bajo un velo de desesperanza o duelo, configurando un mosaico emocional donde la celebración convive inevitablemente con el desaliento.

image
