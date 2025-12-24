miércoles 24 de diciembre 2025

SMN

La Navidad en San Juan tendrá probabilidad de lluvias durante la madrugada

Habrá probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada, mientras que el resto del 25 de diciembre se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 30 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Navidad en San Juan se desarrollará con tiempo variable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la madrugada del 25 de diciembre se prevé la posibilidad de tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar, dando paso a una jornada mayormente a parcialmente nublada, sin lluvias significativas durante el día. La temperatura mínima será de 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C, configurando una Navidad cálida pero dentro de valores normales para esta época del año.

El viento soplará del sector noreste, con intensidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h durante las primeras horas del día. No se esperan alertas meteorológicas vigentes, por lo que el resto de la jornada permitirá el normal desarrollo de las celebraciones navideñas en la provincia.

